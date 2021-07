GTA V e FIFA 21 battuti da un big per Nintendo Switch

L’estate videoludica prosegue e la classifica software italiana continua a proporci i giochi più venduti nel nostro paese, tra cui compare ovviamente l’ormai onnipresente GTA V.

Se la scorsa settimana è stato nuovamente FIFA 21 a ottenere il podio più alto, questa volta il simulatore calcistico deve lasciare spazio a un nuovo ingresso.

L’hype per il prossimo FIFA 22 ha raggiunto livelli ragguardevoli, ma ciò non è bastato a far svettare in cima il simulatore calcistico di EA.

Se quindi sette giorni fa la situazione era ben diversa, questa volta a trionfare troviamo un titolo per console Nintendo Switch uscito da poco.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 27 | 5 luglio – 11 luglio 2021 pic.twitter.com/cXQwE8iXnJ — IIDEA (@IIDEAssociation) July 19, 2021

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 5 luglio all’11 dello stesso mese.

A svettare troviamo infatti Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, il secondo GDR ambientato nel mondo di Monster Hunter disponibile sulla console ibrida della Grande N.

Al secondo posto FIFA 21, che ha perso quindi solo una sola posizione rispetto alla settimana precedente.

Terza posizione invece per Grand Theft Auto V, altro titolo che non ha alcuna intenzione di uscire dalla Top 3 italiana.

Per quanto riguarda la classifica PC, il titolo Rockstar GTA V è invece il più giocato in assoluto, guadagnano la prima posizione.

Seconda posizione per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico di Ubisoft che ormai non ha certo bisogno di presentazioni.

Terzo posto infine per Sekiro Shadows Die Twice, il soulslike di FromSoftware ambientato nel Giappone Feudale.

Parlando nuovamente di FIFA 22, quest’anno il divario tra una generazione e l’altra sarà più marcato, almeno stando alle prime informazioni rilasciate nelle scorse settimane.

Avete letto anche che Monster Hunter avrà presto il suo film animato su Netflix, in uscita davvero a breve?

