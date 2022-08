Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis è un amato spin-off Pokémon

Come sapete, tra i vantaggi di Nintendo Switch Online c’è la possibilità di giocare gratis, per un periodo limitato, alcuni videogiochi (anche abbastanza recenti).

Una possibilità che, a costo di rimarcare l’ovvio, è offerta solamente agli abbonati. Popolo di cui potete far parte facilmente anche tramite Amazon.

Di recente gli abbonati hanno potuto provare per un bel periodo uno storico JRPG, ovviamente gratis all’interno della stessa iniziativa.

Ma ci sono anche i giochi che rimangono sempre a disposizione nel catalogo di Nintendo Switch Online, tra cui un gioco cult per Nintendo 64, tra gli ultimi.

Il prossimo gioco che potrete provare gratis, per un periodo limitato, è Pokkén Tournament DX, picchiaduro spin-off con protagonisti i mostri tascabili.

I più attenti ricorderanno che Pokkén in realtà esordì su Wii U, e la versione DX è uno dei tantissimi porting che Nintendo ha sviluppato per Switch.

Si tratta di un picchiaduro con protagonisti le famose creature Nintendo che, invece di combattere con le solite quattro mosse a turni, se le danno di santa ragione a suon di combo.

Come annunciato da Nintendo stessa, Pokkén Tournament DX sarà giocabile in via gratuita per i restanti giorni del mese di agosto.

Engage in explosive Pokémon battles in #PokkenTournamentDX, available now for #NintendoSwitchOnline members to try until 8/31, 11:59 PM PT!

Buy the full game for 30% off until 8/31.

Pre download: https://t.co/Zqavvw11XV pic.twitter.com/cRXcHndUdx

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 18, 2022