Saldi multiplayer per Nintendo Switch: i migliori giochi in offerta

Nelle scorse ore, Nintendo ha reso disponibile una nuova ondata di sconti per il suo Nintendo eShop, che sono dedicati principalmente alle avventure da giocare in multiplayer – ma non solo a quelle.

I tagli di prezzo arrivano fino all’80% dei costi di listino (su Instant Gaming potete comprare credito eShop a prezzo ridotto) e includono anche numerose produzioni firmate proprio dalla grande N per Nintendo Switch.

Considerando che l’estate è sempre un ottimo momento per giocare in compagnia di qualcuno, non sorprende che il tema sia virato principalmente su titoli multigiocatore.

Trovate così in offerta Mario Tennis Aces e Super Mario Party, entrambi a 39,99 euro l’uno (rispetto ai 59,99 euro di listino). In saldo anche Monster Hunter Rise, che potrebbe farvi sbizzarrire a caccia di mostri con la sua modalità cooperativa.

Abbiamo fatto una scorrazzata tra gli sconti per segnalarvi quelli più appetibili, che vi proponiamo nella lista qui di seguito.

I migliori giochi in saldo su Nintendo eShop

Yoshi’s Crafted World a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ ARMS a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Mario Tennis Aces a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Super Mario Party a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Among Us a 3€ anziché 4,29€

a 3€ anziché 4,29€ New Super Mario Bros. U Deluxe a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Crash Bandicoot 4 a 37,49€ anziché 49,99€

a 37,49€ anziché 49,99€ Just Dance 2022 a 25,19€ anziché 59,99€

a 25,19€ anziché 59,99€ 1-2-Switch a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ WarioWare: Get it together! a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ Monster Hunter Rise a 29,99€ anziché 59,99€

a 29,99€ anziché 59,99€ Crypt of the NecroDancer a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ BioShock The Collection a 9,99€ anziché 49,99€

a 9,99€ anziché 49,99€ God Eater 3 a 8,39€ anziché 59,99€

a 8,39€ anziché 59,99€ Spiritfarer: Farewell Edition a 8,24€ anziché 24,99€

a 8,24€ anziché 24,99€ Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition a 7,49€ anziché 49,99€

a 7,49€ anziché 49,99€ LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 44,99€ anziché 59,99€

a 44,99€ anziché 59,99€ Super Bomberman R a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ One Piece: Pirate Warriors 4 a 10,49€ anziché 69,99€

a 10,49€ anziché 69,99€ Ni No Kuni II: Revenant Kingdom a 23,99€ anziché 59,99€

a 23,99€ anziché 59,99€ Divinity Original Sin 2 a 24,99€ anziché 49,99€

a 24,99€ anziché 49,99€ Little Nightmares II a 11,99€ anziché 29,99€

a 11,99€ anziché 29,99€ Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm a 9,99€ anziché 49,99€

a 9,99€ anziché 49,99€ Rayman Legends: Definitive Edition a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ AI: The Somnium Files a 7,99€ anziché 39,99€

Vi ricordiamo che se siete interessati alle promozioni e volete approfondirle, potete vedere la lista completa dei giochi in sconto direttamente a questo link sul sito ufficiale di Nintendo.

In alternativa, gli sconti sono accessibili anche accedendo a Nintendo eShop direttamente dalla vostra Switch.