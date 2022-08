Nintendo Switch Online svela un nuovo gioco gratis perfetto per l’estate

Nintendo Switch Online ha appena annunciato a sorpresa un nuovo gioco gratis in arrivo per tutti gli utenti abbonati al Pacchetto Aggiuntivo: si tratta di una produzione adrenalinica per Nintendo 64, ideale per celebrare l’estate videoludica.

Da questo weekend tutti i fan potranno infatti scaricare Wave Race 64, lo spettacolare gioco di corsa su moto d’acqua che i fan potranno presto riscoprire sulla propria console ibrida (potete prenotare Switch OLED in edizione Splatoon 3 al prezzo minimo garantito su Amazon).

L’annuncio segue solo di pochi giorni il reveal del nuovo gioco gratis a tempo: ricordiamo infatti che fra pochi giorni potrete provare l’ottavo capitolo di una storica saga JRPG.

L’ingresso di Wave Race 64 nel catalogo di nuovi giochi gratis non seguirà però di molto la nuova prova a tempo: tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo potranno infatti accedervi a partire da venerdì 19 agosto.

Sviluppato da Nintendo EAD, la simulazione arcade di moto d’acqua vi permetterà di affrontare numerose piste con diverse condizioni meteo: non dovrete soltanto superare gli altri concorrenti, ma assicurarvi di riuscire a girare con successo intorno alle diverse boe.

In base alle boe che ritroverete nei percorsi sarà infatti necessario schivarle a destra o a sinistra: questo ci permetterà di ottenere un boost alla velocità, fondamentale per riuscire a vincere la gara. Bisognerà fare inoltre attenzione a non commettere troppi errori per non incorrere in una potenziale squalifica.

Un’esperienza di corsa dunque diversa dal solito e che vi farà venire voglia di andare al mare: il nuovo gioco gratis sarà disponibile automaticamente nell’apposita app dedicata di Nintendo Switch Online già a partire da questo fine settimana.

Se siete curiosi di scoprirne di più, potete guardare voi stessi il trailer di riepilogo pubblicato dalla stessa compagnia, che vi abbiamo riproposto in cima a questo articolo.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento del catalogo era arrivato circa un mese fa, quando il servizio in abbonamento ha aggiunto 3 nuovi giochi gratis su SNES e NES.

A proposito di giochi Switch ideali per l’estate: non dimenticatevi che dal prossimo mese sarà ufficialmente disponibile l’attesissimo Splatoon 3, protagonista di un Direct con tante novità.