Nintendo Switch Online, a breve ci saranno nuovi contenuti e servizi

Nintendo Switch Online ha incontrato spesso alcune critiche, tra cui il fatto che non offra abbastanza contenuti e servizi per il suo prezzo.

Di recente sono stati inseriti molti giochi gratis e DLC, come quelli per Animal Crossing: New Horizons (che potete comunque recuperare su Amazon), e tanti altri.

E nuovi giochi arrivano con una certa continuità, specialmente quelli delle vecchie console inseriti all’interno del tanto discusso Pacchetto Aggiuntivo.

Su Nintendo Switch Online sono arrivati anche dei bonus per i giocatori, che possono essere riscattati esclusivamente dagli abbonati, chiaramente.

Nonostante ciò le critiche non sono mancate. Per questo motivo le nuove rassicurazioni di Shuntaro Furukawa arrivano in un momento molto propizio.

Come riporta VGC, l’attuale Presidente di Nintendo ha parlato di come si evolverà Nintendo Switch Online nel prossimo futuro.

In occasione di una sessione di Q&A con gli investitori giapponesi, Furukawa ha affermato che gli abbonati al servizio a pagamento sono aumentati “gradualmente” dagli ultimi report.

Contestualmente, Nintendo continuerà ad espandersi e creare nuovi contenuti per Switch Online, nel corso di tutto l’anno.

Effettivamente, il servizio in abbonamento avrebbe bisogno di qualcosa di nuovo per risultare ancora più attraente e, magari, ribaltare anche l’opinione degli scettici.

I quali hanno bisogno di motivi per abbonarsi a Nintendo Switch Online. Una necessità che è ben chiara nella dirigenza della Grande N, come riporta Furukawa:

«Certo, ci sono clienti che lasciano scadere il loro abbonamento e poi non rinnovano. Quindi riteniamo che sia importante continuare a rilasciare software che consenta ai giocatori di continuare a divertirsi, non solo con il gioco online, e che migliori anche la loro esperienza complessiva»

Se non siete mai stati troppo convinto dall’offerta di Switch Online, magari arriveranno dei motivi per farvi abbonare stando alle parole del Presidente Furukawa.

Il quale si è espresso, di recente, anche nei confronti della famigerata crisi dei semiconduttori. Come potete immaginare, non ci sono buone notizie.

Per altre notizie dal mondo Nintendo, di recente si è tornati a parlare di Switch Pro: alla fine si farà veramente questa console?