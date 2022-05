Switch Pro si farà davvero? C’è un possibile nuovo indizio da Nintendo

Nonostante le costanti smentite di rito arrivate dalla casa di Kyoto, nelle ultime ore stanno tornando a diffondersi fortemente le voci che vorrebbero Nintendo al lavoro su Switch Pro, o su un successore non meglio specificato della propria console ibrida.

Nintendo Switch si è infatti rivelata un grandissimo successo a livello commerciale, grazie non solo a un design ottimale ma anche e soprattutto a un impressionante catalogo di giochi (potete acquistare il modello OLED in offerta su Amazon).

Del resto, proprio nelle scorse ore sono stati proprio i capolavori esclusivi ad aver consacrato il precedente anno fiscale come il migliore di tutta la storia di Nintendo.

Tramite il giornalista Takashi Mochizuki di Bloomberg apprendiamo però che potrebbe essere già arrivato il momento di pensare a una ipotetica Switch Pro, precedentemente smentita dalla stessa Nintendo (via GamesRadar).

Un dettaglio che non è infatti passato inosservato agli addetti ai lavori è stata infatti la reazione di Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, di fronte a una domanda specifica relativa a una nuova console.

In passato, il capo della casa di Kyoto non si era infatti mai fatto problemi a sottolineare come non fossero previste nuove revisioni hardware e che le attuali console Switch sarebbero durate ancora a lungo.

Tuttavia, durante una sessione Q&A, Furukawa avrebbe deciso di rilasciare un generico «no comment» in seguito a una domanda che chiedeva se durante l’anno fiscale sarebbe uscita una nuova console Switch.

Nintendo President Furukawa declined to comment today when asked whether it plans to release a new Switch hardware this FY. Two years ago, when it didn't release a Switch hardware, he clearly said there won't be.https://t.co/0CztSdUH0v — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 10, 2022

La volontà di non rispondere potrebbe dunque essere interpretata come una risposta implicita: la casa di Kyoto potrebbe dunque aver preso in considerazione la volontà di rilasciare Switch Pro o Switch 2 già nei prossimi mesi.

Al momento si tratta però di semplici indiscrezioni attualmente non confermate, visto che Nintendo non ha ufficialmente dato alcun annuncio su nuovi revisioni della sua console ibrida: vi terremo prontamente aggiornati sule nostre pagine qualora emergessero ulteriori novità.

Certo, resta in discussione l’effettiva opportunità del lancio di questa nuova possibile revisione, soprattutto alla luce dell’incredibile successo ottenuto proprio da Switch OLED.

Per questo motivo, sono in molti a pensare che probabilmente non si tratterà di un modello Pro, ma di una vera e propria Switch 2: in altre parole, una nuova console più moderna.