Il Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online è odiatissimo dai giocatori: i numeri

Il Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo ha fatto molto parlare di sé. Il reveal di questo pack ha suscitato abbastanza scalpore e controversie in giro per la Rete, scatenando in particolare dubbi sorgono tra quegli appassionati che si dichiarano delusi dalla nuova proposta di Nintendo.

Ciò che salta subito all’occhio è sicuramente il costo del pacchetto, il quale ammonta praticamente al doppio del prezzo base del servizio, che ricordiamo essere 19.99€ annui.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si attesta dunque a 39,99€ annui, e permette anche di accedere ad alcuni titoli aggiunti di Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, cosa che ha lasciato comunque i fan abbastanza interdetti data la qualità rivedibile dei titoli emulati su Nintendo Switch.

La delusione dei fan è riscontrabile anche dal feedback ricevuto dal video YouTube che presenta proprio il servizio di Nintendo Switch Online + Pachetto Aggiuntivo: quest’ultimo ha ricevuto un numero enorme di dislike, diventando il video con più pollici in giù di sempre nella storia del canale YouTube ufficiale della grande N.

Qui di seguito vi riportiamo il video in questione:

Al momento della pubblicazione di questa notizia il video ha ben 102.654 dislike a fronte dei soli 17.349 like, e molti commenti sono negativi.

Stiamo assistendo a ben vedere a un feedback molto preciso e potente da parte del pubblico – che sta manifestando il proprio malcontento per l’avere a che fare con servizi in effetti abbastanza esosi e che spesso non si ritengono capaci di soddisfare le loro aspettative. Il caso dei titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive pare essere decisamente emblematico.

Non è sicuramente un inizio memorabile per il nuovo servizio proposto da Nintendo, che però si è esposta spiegando il motivo del costo elevato del Pacchetto.

La delusione è bastata anche a far sì che qualcuno creasse un proprio Pacchetto personalizzato.