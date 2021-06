Wii U sarà stata un flop, ma anticipò il futuro (e rese possibile Switch)

Ricordate Wii U, la penultima console di Nintendo e probabilmente il più fallimentare dei suoi (tanti) esperimenti?

Ebbene, in un nuovo video con Valentino Cinefra e il sottoscritto, discutiamo della console che di fatto ha dato i natali a Nintendo Switch, e non solo.

Wii U è la console su cui sono nati diversi dei classici arrivati poi su Switch, tra cui, per citare un nome, Captain Toad Treasure Tracker.

Anche tecnologicamente, come discutiamo nella clip in basso, il legame tra le due piattaforme è fortissimo, e di certo non per una coincidenza.

Wii U è stata una console visionaria, e per tante ragioni, anche se evidentemente ben più avanti dei suoi tempi.

Il GamePad, nonostante le dimensioni, era incredibilmente comodo – con un grip sensibilmente superiore a quello di Nintendo Switch.

Nintendo aveva previsto che i genitori avrebbero pensato ad un dispositivo stile tablet per tenere impegnati i propri figli durante le (loro) altre attività.

Ai tempi, il console gaming si vedeva ancora come un’alternativa al mobile, mentre oggi i giganti della prima sfera (come Microsoft) hanno abbracciato la seconda; un primo tentativo era però proprio quel controller-tablet.

Parlando di tentativi, è evidente – e riconosciuto anche dalla stessa Grande N – come Wii U abbia costituito la base per il successo di Switch.

Le due piattaforme avevano la stessa ambizione di gioco portatile casalingo, solo che l’esecuzione era debole (il GamePad aveva ad esempio una gittata bassissima) per via delle limitazioni tecniche dell’epoca.

Grazie alla collaborazione di Nvidia, che aveva esperienza nel settore con Shield, tali limitazioni sono state superate con Nintendo Switch.

Un grosso peccato per l’occasione sprecata è costituito dal fatto che in pochissimi abbiano potuto godersi la libreria di alto livello di Wii U.

Le vendite non hanno sorriso affatto a quella piattaforma, al punto che la sola Switch Lite in pochissimo tempo l’ha già battuta.

Giochi come il summenzionato Captain Toad Treasure Tracker, ma anche The Wonderful 101 di Platinum Games, non hanno avuto il pubblico che meritavano.

Fortunatamente, però, su Nintendo Switch stanno trovato un nuovo audience e, in definitiva, una nuova vita.