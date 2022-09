Nintendo Switch ha un nuovo rivale ora, c’è lo zampino di Xbox

Il successo di Nintendo Switch ha spinto molti a tentare la strada della console portatile, e ora ci si mettono anche Xbox e Logitech.

La console ibrida di Nintendo, che potete trovare su Amazon, ha venduto tantissimo dalla sua uscita fino ad oggi ed è stata ovviamente al centro delle attenzioni.

Ci ha provato già Valve a tentare di entrare nel mercato delle console portatili, con la sua Steam Deck che si sta già preparando ad una versione next-gen addirittura.

Una console che sta collezionando sempre più giochi in ogni caso, anche delle esclusive PS5 che faranno il salto su PC.

C’è un nuovo concorrente ora, perché poche ore fa è stata svelata Logitech G Cloud, una nuova console portatile della nota azienda leader del mondo tech.

E sarà supportata da Xbox perché, come annunciato sul blog ufficiale, l’hardware avrà Xbox Cloud Gaming preinstallato al lancio.

Logitech G Cloud, che sarà disponibile a partire dal 17 ottobre, avrà al suo interno tutta la liberia di Xbox disponibile in cloud.

La console, invece, punta ad essere un’alternativa valida a Nintendo Switch con la possibilità di giocare sfruttando la tecnologia di streaming.

Come riporta Businesswire, Logitech G Cloud è stata sviluppata in collaborione con Tencent e sfrutta la tecnologia NVIDIA GeForce NOW.

Tra le altre caratteristiche principali annunciate c’è la durata della batteria di oltre 12 ore e un peso di 463 g, con uno schermo Full HD da 7 pollici a 60 Hz.

Per quanto riguarda il prezzo, la console sarà disponibile ad ottobre ad un prezzo consigliato di $349.99, mentre con il preordine al momento lo potrete comprare a $299.99 per un periodo di tempo limitato.

Il supporto di Xbox Cloud Gaming è sicuramente un ottimo assist per Logitech G Cloud, un servizio che sta crescendo sempre di più nel tempo.

E mentre punta a sconfiggere Nintendo Switch, quest’ultima vi regala altri giochi gratis nel suo servizio in abbonamento.