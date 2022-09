Steam Deck diventerà next-gen, Valve sta già pensando al futuro

Steam Deck è stato un esperimento sicuramente ben riuscito da parte di Valve, anche se non è stato un successo clamoroso.

La console che ha voluto sfidare Nintendo Switch (che trovare nella sua nuova versione limitata su Amazon) si è ricavata comunque una bella nicchia di giocatori affezionati.

Curiosamente, proprio un’esclusiva Switch è finita su Steam Deck per un momento, anche se per sbaglio, creando una situazione surreale.

Mentre Valve ha copiato una feature dalla console ibrida di Nintendo, non fondamentale ma comunque importante.

Mentre Valve sta ancora continuando a consegnare le Steam Deck già ordinate dagli utenti, si sta anche preparando al futuro della console.

Come riporta VGC, un designer di Valve ha lasciato intendere che ci sarà una nuova generazione della console.

L’ultimo numero della rivista Weekly Famitsu contiene un’intervista a diversi sviluppatori di Valve, creata in occasione del lancio della console in Asia.

Ad un certo punto dell’intervista, al team viene chiesto cosa ne sarà del futuro di Steam Deck qualora la console avesse un pieno successo.

«A meno che qualcosa di importante non cambi, ci sarà una prossima generazione di prodotti Steam Deck in futuro», ha risposto il designer Greg Coomer.

Potrebbero cambiare il tema, le dimensioni e la forma della console, o addirittura diventare una macchina per lo streaming, ma lo sviluppo della console continuerà:

«Steam Deck è un altro PC in un’altra forma, ma Steam ha molti altri usi oltre a questo dispositivo portatile, come in TV o sul desktop, e continueremo a lavorare per soddisfare il più possibile i nostri clienti.»