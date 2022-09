Nintendo Switch Online svela il nuovo gioco gratis a tempo, per divertirvi in compagnia

Nintendo Switch Online ha annunciato ufficialmente in questi istanti il ritorno dei giochi gratis a tempo, le prove gratuite settimanali che consentono di accedere a titoli selezionati senza alcun costo aggiuntivo.

Il servizio in abbonamento di casa Nintendo (lo trovate su Amazon) ha svelato che il prossimo gioco disponibile in prova sarà una folle raccolta di minigiochi, ideali per passare delle serate divertenti in compagnia dei vostri amici.

Si tratta infatti di The Jackbox Party Pack 3, la terza collection con cinque giochi di società che non richiedono controller: basterà infatti che tutti i giocatori siano in possesso di smartphone, tablet o PC per poter giocare.

La prova gratuita sarà disponibile dal 28 settembre fino al 4 ottobre, ma potrete già iniziare a scaricare la versione completa per iniziare a giocarci fin dal giorno del lancio direttamente dal Nintendo eShop.

Tutti i titoli inclusi vi permetteranno di utilizzare l’ingegno in modo divertente, inventando frasi, sondaggi, disegni e portandovi perfino a scoprire chi è l’imbroglione nascosto tra i vostri amici.

Si tratta di una raccolta da provare con la giusta compagnia e ideale per passare serate in modo spensierato: grazie alla promozione di Nintendo Switch Online potrete dunque iniziare ad organizzare raduni senza alcun costo aggiuntivo, a partire dalla prossima settimana.

La versione Giochi in prova di The Jackbox #PartyPack3 è l'ideale per una serata con gli amici! Scarica subito il software per iniziare a giocare dal 28/09: https://t.co/uG91ZiVPOq pic.twitter.com/8noeJ8ec3s — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 21, 2022

Per potervi preparare al meglio al lancio della prova gratis di The Jackbox Party Pack 3, potrete cercare il titolo direttamente dal negozio online della vostra console o, in alternativa, procedere al download direttamente da browser al seguente indirizzo.

Vale però la pena di ricordare che il titolo è disponibile esclusivamente in lingua inglese: trattandosi di un party game folle, si tratta di un limite che molti giocatori vorranno tenere in mente prima di organizzare nuove partite.

Ricordiamo inoltre che per chi è iscritto al Pacchetto Aggiuntivo sono già disponibili 3 nuovi giochi gratis, ma è stato annunciato anche l’arrivo di tantissimi titoli su Nintendo 64.

Tra questi ci sarà anche Pokémon Stadium, il cui ritorno sta causando non poche controversie a causa dell’impossibilità di trasferire i propri Pokémon preferiti.