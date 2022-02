Nintendo ha costretto alla chiusura un canale YT, era tra i più amati dai fan

Se conoscete bene Nintendo, sapete che la casa di Kyoto non è molto clemente con chi usa i contenuti delle sue proprietà intellettuali senza autorizzazione.

Soprattutto in epoca recente, dopo che il successo di Switch ha reso i franchise dell’azienda nipponica famosi come non mai in tutto il mondo.

Nintendo è anche un’azienda che si schiera, quando serve, come nel caso della scabrosa vicenda delle accuse verso Activision Blizzard.

Ed è ancora più zelante quando, dicevamo, si tratta dei propri marchi più famosi. Chiedete a chi aveva sviluppato la mod che trasformava Pokémon in un FPS.

Se siete dei veri fan di Nintendo, probabilmente siete incappati almeno una volta nel canale di GilvaSunner, una delle community di YouTube più famose per i fan della Grande N.

Il canale è sempre stato celebre per rappresentare un’enciclopedia di colonne sonore dei videogiochi Nintendo, una fonte preziosissima per i fan del comparto musicale dei videogiochi.

Tra nuove uscite e vecchie glorie, GilvaSunner è riuscito a raccogliere nel suo canale una collezione sconfinata, una vera e propria libreria musicale. Un luogo virtuale che, però, scomparirà a breve.

Il content creator ha infatti annunciato, tramite Twitter, che chiuderà il suo canale dal 4 febbraio. Precisando che non è una imposizione di Nintendo, ma una scelta inevitabile visti i numerosi reclami ricevuti.

After thinking about this a lot over the past few days, I’ve decided that at this point it’s really not worth it to keep the channel up any longer, and will therefore delete the GilvaSunner YouTube channel (or what’s left of it) this coming Friday.

— GilvaSunner (@GilvaSunner) February 1, 2022