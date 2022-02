Metroid Dread è un trionfo: sta per ottenere un risultato impensabile

Il 2021 è stato certamente un anno molto interessante per i fan di Nintendo Switch, soprattutto per via dell’incredibile sorpresa Metroid Dread: l’ultima avventura di Samus ha conquistato il cuore di fan e critica, imponendosi in breve tempo anche sul mercato.

Il successo ottenuto da Metroid Dread è sotto gli occhi di tutti: non solo il titolo di MercurySteam si è guadagnato una meritata nomination per il GOTY 2021, ma le sue vendite stanno superando ogni più rosea aspettativa.

Dopo gli ultimi risultati fiscali condivisi da Nintendo, il sogno degli sviluppatori di tornare presto con una nuova avventura di Samus potrebbe davvero realizzarsi.

La casa di Kyoto ha infatti condiviso tutti i numeri di vendita legati a software e console, confermando anche ufficialmente che Switch ha battuto Wii e PS1 in un colpo solo.

È così emerso che dopo soli due mesi dal lancio ufficiale Metroid Dread ha venduto ben 2.74 milioni di copie in tutto il mondo: questo significa che al momento è già diventato il secondo capitolo di maggior successo della storia del franchise.

Il ben più celebre Metroid Prime è infatti l’attuale leader con 2.84 milioni, raggiunti però durante tutto il suo ciclo vitale e non in un lasso di tempo così breve.

Nintendo:

Metroid Dread reached 2.74 million units sold-in between launch in early October and year-end 2021.

In the span of two months, it's nearly outsold the *lifetime* units of the series' previous best-seller in 2002's Metroid Prime ~ 2.84M.

The Switch in full effect! pic.twitter.com/WivirnwiEC

— Dom (@DomsPlaying) February 3, 2022