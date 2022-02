Fallout 76 incontra Nintendo, e il risultato è… rosa

Ad anni dalla sua uscita, Bethesda non sembra volere in alcun modo interrompere il supporto al suo Fallout 76, un gioco in grado di avere dalla sua una legione di appassionati.

L’MMO, nonostante un lancio che definire agghiacciante è poco, è stato via via migliorato col passare dei mesi, tanto da raggiungere una forma pressoché ottimale.

Se già con Fallout 76 Worlds è emerso come l’utenza aveva ora modo di sbizzarrirsi con le idee più astruse, il gusto della personalizzazione per i “mondi” dell’MMO di Bethesda passa anche per l’ultima creazione a tema Nintendo.

Come riportato anche da Screen Rant, un giocatore di Fallout 76 conosciuto come Smugpotato ha sfruttato il sistema C.A.M.P per dare vita a una divertente creazione a tema Kirby, uno dei personaggi e delle serie più amate di Nintendo.

Con un’immagine pubblicata su Twitter, Smugpatato mostra l’esterno gigante della casa del giocatore realizzata con le fattezze e i colori classici di Kirby.

Difatti, la casa appare infatti rosa con due buffe braccia, due piedi rossi, due occhi di forma ovale (con pupille nere) ed è persino stato ricreato il rossore che si vede comunemente sulle guance di Kirby.

As a big nintendo fan I deff needed to build a giant cute kirby camp !! #FO76 #Fallout76camp #Fallout76 pic.twitter.com/cW2YfB9exj — Smugpotato (@smugptato) January 27, 2022

Mentre l’interno di questa vera e propria casa di Kirby non è stato ancora mostrato, l’esterno rimane una fedele ricreazione dell’adorabile e paffuto eroe Nintendo.

Mentre l’amabile Kirby potrebbe non essere un’inclusione appropriata in un contesto post-apocalittico come quello di Fallout, è sorprendente notare come questa build si adatti in ogni caso piuttosto bene a L’MMO.

Fallout 76 si è in ogni caso guadagnato una posizione davvero notevole nella nostra classifica dei migliori capitoli della serie.

Restando in tema, avete visto anche che è in lavorazione la serie TV su Fallout, la quale promette di essere davvero molto interessante nonché fedele alla saga di origine?