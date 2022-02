Nintendo risponde duramente a Xbox e PlayStation: “non ci interessano”

Le maxi acquisizioni di Xbox e Sony delle ultime settimane non sono passate inosservate a fan e addetti ai lavori, che hanno iniziato a domandarsi quale potesse essere la risposta di Nintendo in merito a tali operazioni di mercato.

La casa di Kyoto ha da sempre puntato fortemente sulle esclusive prodotte in casa, che sono anche alla base del successo di Nintendo Switch: la pressione dei competitor aveva però lasciato intuire che qualcosa avrebbe potuto cambiare nel breve periodo.

Secondo i giornalisti ci sarebbero infatti ulteriori acquisizioni arrivate alle fasi finali di negoziazione: considerando che la grande N è stato fino a questo momento l’unico assente tra i principali produttori di console, in molti pensavano che presto sarebbero arrivate novità importanti.

A rinforzare il rumor ci sarebbe anche il fatto che la prossima acquisizione sarebbe una delle più grosse mai viste, contribuendo dunque ad aumentare la curiosità dietro le prossime operazioni di mercato.

Come riportato da Bloomberg (via Nintendo Life), è stato però lo stesso presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, a bocciare nettamente l’idea di possibili acquisizioni in vista, lanciando allo stesso tempo una frecciatina al modo con cui Xbox e Sony stanno lavorando.

Sebbene non sia necessariamente contrario alle acquisizioni in sé, la casa di Kyoto non è interessata a comprare solo per aumentare il numero di sviluppatori e IP a propria disposizione, spiegando che non è il numero di persone quello che conta:

«Il nostro brand è stato costruito grazie a prodotti realizzati con cura dai nostri dipendenti: avere un largo numero di persone che non possiedono il DNA Nintendo nel nostro gruppo non sarebbe un vantaggio per la nostra compagnia».

Le eventuali operazioni di mercato di Nintendo devono dunque rispettare determinati parametri ed essere funzionali al modo in cui la casa di Kyoto opera: un esempio riguarda la recente acquisizione di Next Level Games, sviluppatori di Luigi’s Mansion 3.

Per il momento, la Grande N si tira dunque fuori dai giochi di mercato e continuerà a concentrarsi esclusivamente sul realizzare titoli first party: eventuali ulteriori ingressi non devono essere solo buone opportunità, ma devono poter garantire che si sposino bene con l’attuale filosofia della compagnia.

Una risposta dunque netta a PlayStation e Xbox, che invece con le loro acquisizioni vogliono migliorare i campi nei quali sono più carenti: in un nostro dettagliato speciale abbiamo discusso proprio di questa filosofia e sul desiderio sempre crescente di acquistare ciò che non si sa fare.