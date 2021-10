Nintendo rinvia il ritorno di un grande classico: ora uscirà nel 2022 (sì, anche quello)

Annunciato all’E3 2021, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è sicuramente uno dei remake più attesi e interessanti che approderanno a breve su Nintendo Switch.

Si tratta infatti di una riproposizione del grande classico originariamente uscito su Game Boy Advance. La serie si caratterizza per la sua natura strategica a tema militare, in cui i giocatori potranno mettere insieme delle truppe per ottenere il controllo della mappa sia giocando contro l’IA sia contro truppe controllate da altri giocatori.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (che comprenderà Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising) era previsto su Nintendo Switche per il 3 dicembre, un ottimo regalo per Natale dunque.

Un tweet di Nintendo of America però cambia tutto e ci fa sapere che l’uscita del titolo è posticipata per la primavera 2022.

Il messaggio recita:

«Salve, truppe! Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, che doveva uscire il 3 dicembre, ora uscirà per Nintendo Switch nella primavera del 2022. Il gioco necessita di un altro pochino di tempo per essere ottimizzato. Combatterete presto insieme a Andy e ai suoi amici! Grazie per la vostra pazienza».

Hello, troops! #AdvanceWars 1+2: Re-Boot Camp, which was set to launch on 12/3, will now release for #NintendoSwitch in spring 2022. The game just needs a little more time for fine tuning. You'll be battling with Andy & friends soon! Thanks for your patience. pic.twitter.com/dSi8VSsxTH — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 22, 2021

Non ci resta che aspettare per poterci godere il remake di questo classico senza tempo, che arriverà anche sulla nuova console della casa di Kyoto, Nintendo Switch Oled.

Nel frattempo, a proposito di remake, è notizia relativamente fresca che i fan di From Software si sentono ignorati da Sony e chiedono a gran voce una riproposizione del capolavoro per PS4 Bloodborne, la quale però sembra poter presto ricevere una remaster per PS5.

Senza contare che la notizia dell’arrivo di God of War su PC ha scaldato ancora di più gli animi dei fan del souls-like di From Software, i quali stanno iniziando a perdere la pazienza .

Tornando in casa Nintendo, recentemente è uscito finalmente per Metroid Dread un aggiornamento che risolverebbe un pericoloso bug invalidante, di cui i fan si lamentano fin dall’uscita del gioco su Switch.

Il gioco tra l’altro non è stato esente da critiche, soprattutto alcune più autorevoli che lo tacciavano di essere troppo difficile.

Su queste pagine abbiamo anche stilato la nostra classifica dei giochi migliori per Nintendo Switch, per aiutarvi a ingannare l’attesa per il ritorno di Advanced Wars.