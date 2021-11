Nintendo punta alla next-gen: ecco quando uscirà la “nuova Switch”

Nintendo Switch si è rivelata un incredibile successo commerciale per la casa di Kyoto, diventando in brevissimo tempo una delle console più vendute di sempre della compagnia.

Nonostante appena poche settimane fa sia stato rilasciato ufficialmente il modello OLED, il publisher di Super Mario non ha voluto nascondere che stanno già pensando a un successore next-gen di Nintendo Switch, sebbene ovviamente sia ancora lontana dall’essere realtà.

Con l’occasione abbiamo anche avuto modo di scoprire quali sono i 10 giochi più venduti di sempre su Switch: la classifica, con molta probabilità, non vi sorprenderà.

Switch OLED è diventata fin dai primi giorni molto difficile da acquistare: la crisi del settore ha colpito anche la console di Nintendo, rendendo molto difficile tenere il passo con la domanda sempre crescente.

https://www.youtube.com/watch?v=N8BXsSkdq3U

Come riportato da VGC, insieme ad aver pubblicato i risultati finanziari all’interno del Corporate Management Briefing, consultabile per intero al seguente indirizzo, Nintendo ha anche svelato i piani per il proprio futuro.

La casa di Kyoto ritiene infatti che Nintendo Switch sia ancora a metà del ciclo vitale stabilito e che intendono farla arrivare ad almeno 6 anni, motivo per cui è stato lanciato anche il modello OLED.

Per questo motivo, Nintendo prevede che una nuova console sarà distribuita con ogni probabilità nei prossimi anni del 2020: tenendo conto dell’intenzione di garantire un ciclo vitale adeguatamente lungo, si potrebbe dunque ipotizzare che una console next-gen arriverebbe intorno al 2025.

In ogni caso, nonostante queste previsioni, la compagnia ha ammesso di non avere ancora stabilito una finestra di lancio precisa: si sta infatti ancora discutendo internamente e prendendo in considerazione le migliori tecnologie da adottare sulla nuova console.

In una slide in particolare, che vi riproporremo di seguito, viene inoltre sottolineato come ci sia la volontà di confermare il supporto all’Account Nintendo, prendendo in considerazione l’aggiunta di servizi che ne possano aumentare il valore, come è stato il caso di Switch Online.

Con queste affermazioni, Nintendo ha dunque confermato di essere già al lavoro su una console next-gen, sebbene i tempi per il suo rilascio sembrerebbero essere ancora molto lunghi. Niente «panico» per i possessori di Switch dunque: la piattaforma ibrida sarà ancora supportata per tanto tempo.

In ogni caso, al momento il publisher deve fare i conti con l’incredibile ricezione negativa ottenuta dal Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online, diventato uno dei prodotti Nintendo più odiati di sempre.

Proprio in queste ore, la casa di Kyoto ha promesso infatti che continuerà ad espandere entrambi i servizi online, con l’intento dichiarato di fornire servizi in grado di soddisfare gli utenti.

Una delle novità in arrivo potrebbe essere una nuova console giocabile: un importante indizio era emerso in seguito ad un datamine.