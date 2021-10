Nintendo Switch Online, nuova console sul Pacchetto Aggiuntivo? C’è un indizio

A partire dalla giornata di ieri, gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online hanno avuto la possibilità di acquistare il Pacchetto Aggiuntivo, l’espansione del servizio che include, oltre all’accesso a un DLC di Animal Crossing New Horizons, anche una selezione di videogiochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

La nuova espansione di Nintendo Switch Online è stata già analizzata dai dataminer, che non solo hanno scoperto che sarebbero in arrivo tanti nuovi giochi, ma che presto potrebbe arrivare anche una nuova console non ancora annunciata.

La speranza è che comunque i titoli riescano a girare meglio di quelli disponibili per Nintendo 64: nelle ultime ore sono infatti arrivate diverse lamentele da parte degli utenti.

Una situazione non aiutata dalla corposa cifra richiesta per l’abbonamento, già protagonista di polemiche in quanto ritenuta spropositata per i contenuti offerti.

Fortunatamente, le cose potrebbero cambiare molto presto: il datamine del Pacchetto Aggiuntivo avrebbe infatti svelato che i giochi previsti per le due nuove console sarebbero molti di più (via Nintendo Life).

Secondo quanto segnalato dal dataminer MondoMega, la casa di Kyoto avrebbe previsto l’arrivo di 38 giochi su Nintendo 64 e 52 su SEGA Mega Drive, lasciando però intendere che le sorprese non sarebbero finite qui.

L’utente ha infatti sottolineato che ogni gioco possiede una cifra iniziale che indica la relativa console: ad oggi sono stati utilizzati i numeri da 1 a 5, lasciando però libero il 4 che è rimasto inutilizzato.

and if you're still questioning additional NSO platforms beyond these two, look at the first number of the game IDs for each platform. N64 is 3, MD is 5; SNES was 2, you can figure out what that means. — MondoMega (@Mondo_Mega) October 26, 2021

I file potrebbero dunque aver confermato l’arrivo di una nuova console sul Pacchetto Aggiuntivo: un’ipotesi che certamente aiuterebbe a giustificare la cifra richiesta, sebbene non sia ancora del tutto chiaro quale potrebbe essere.

Naturalmente vi invitiamo a prendere, come di consueto, questo rumor con le dovute precauzioni in attesa di una conferma ufficiale sulle novità in arrivo per Nintendo Switch Online.

Se l’indiscrezione venisse però confermata, si tratterebbe di un’ottima notizia per tutti i fan del servizio: nel frattempo, i giocatori hanno già iniziato a fantasticare sulla piattaforma che Nintendo sembrerebbe pronta ad aggiungere.

L’ipotesi più probabile sembrerebbe essere il Game Boy, soprattutto dopo che diversi insider si erano detti sicuri del suo arrivo: si tratterebbe inoltre di una piattaforma sicuramente più semplice da riprodurre rispetto al Nintendo 64.

Questo aiuterebbe certamente i giocatori ad accettare il prezzo del Pacchetto Aggiuntivo, che sembrerebbe essersi rivelato necessario a causa della licenza dei giochi SEGA.

Le scelte adoperate dalla casa di Kyoto hanno infatti deluso gran parte dell’utenza, al punto che c’è chi ha deciso di crearsi il proprio Pacchetto Aggiuntivo «migliore».