Nintendo pronta a svelare una nuova esclusiva Switch? C’è una data

Il 2022 sarà un anno molto importante per uno dei franchise più importanti di Nintendo: Kirby compirà infatti il suo 30esimo anniversario ed il suo compleanno starebbe per essere festeggiato per bene dalla casa di Kyoto.

Oltre al già annunciato ambizioso Kirby e la Terra Perduta, la grande N avrebbe infatti in mente di prepararsi a un nuovo grande annuncio nei prossimi giorni.

Recentemente Nintendo ha svelato quale sarà la data d’uscita dell’open world dedicato all’adorabile protagonista, che potrebbe non essere l’unico gioco previsto per il 2022.

Ricordiamo quindi che l’ambiziosa avventura di Kirby sarà uno dei giochi di punta di marzo, un mese che si preannuncia essere ancora più ricco di uscite rispetto a febbraio.

Il magazine giapponese Nintendo Dream ha infatti dato ai propri lettori l’appuntamento al 21 febbraio per svelare «un nuovo gioco che non ci aspettavamo», relativo proprio al simpatico Kirby (via VGC).

A svelarlo è stato l’utente Twitter Dededaio, che ha fornito una foto della rivista e una traduzione relativa all’anticipazione di una nuova esclusiva Nintendo Switch:

"New issue will release it on Monday, February 21.

In addition to detailed news about Kirby and The Forgotten Land, we've also included a new game that we didn't expect! I have a feeling that a new I have a feeling that a new title will be announced"

— ❄️ Klu (Comms are closed for now! 3/3) (@Dededaio) January 23, 2022