Kirby e la Terra Perduta, ecco la data di uscita dell’open world per Switch

Kirby e la Terra Perduta è uno dei primi giochi che accompagnerà il 2022 di Nintendo Switch, e che segna il ritorno dell’eroe più paffuto di Nintendo.

L’adorabile ma fortissimo Kirby è stato anche il protagonista di Super Smash Bros. Ultimate, intento a salvare tutti gli altri eroi della Grande N.

Un eroe che di recente abbiamo visto anche in Kirby Fighters 2, un picchiaduro arena pieno di copie della pallina rosa (di vari colori e con varie abilità).

Nell’anno del suo trentennale, il rotondissimo personaggio si prepara a tornare con un’avventura dal respiro più ampio, che di recente è stato mostrato anche durante l’ultimo Nintendo Direct.

Kirby e la Terra Perduta sarà un’avventura platform 3D piena di meraviglie, lande selvagge e Waddle Dee, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.

Dopo un generico “primavera 2022” come finestra di lancio, oggi Nintendo ha comunicato la data di uscita definitiva, con un nuovo trailer e tantissimi nuovi screenshot a corredo.

Il titolo sarà disponibile dal 25 marzo 2022 e, come vedete dal trailer qui sotto, le aspettative per un’avventura divertentissima ci sono tutte:

Kirby ha un talento per inalare l’aria e dovrà darsi da fare quando, arrivato in una terra sconosciuta, scoprirà che i Waddle Dee sono stati rapiti a frotte dall’esercito delle bestie. Per salvare i suoi amici, Kirby parte per un viaggio con il curioso Elfilin, che incontra nel nuovo mondo.

Kirby e la Terra Perduta supporterà anche il multiplayer in locale, e in qualsiasi momento un secondo giocatore potrà venire in aiuto per combattere i nemici e navigare in vivaci mondi 3D.

Il titolo introduce anche la Città di Waddle Dee, che è il fulcro centrale dell’avventura. La città si svilupperà sempre di più in base al numero di Waddle Dee salvati. Verranno aperti diversi negozi e i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei giochi preferiti dai cittadini.

Sapevate che, qualche anno fa, Nintendo riuscì ad incassare tantissimo proprio con Kirby? Una cifra che potete difficilmente immaginare.

Chissà che, dopo Super Mario, non sia lui il prossimo eroe a godere di un lungometraggio tutto suo?