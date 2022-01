Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 13.2.1: ecco cosa cambia

Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per il software di sistema di Nintendo Switch: la casa di Kyoto ha infatti rilasciato l’update che porterà il firmware della console alla versione 13.2.1.

La nuova patch è stata infatti rilasciata durante la notte ed è già scaricabile su tutte le console della famiglia Nintendo Switch: sarà però importante non aspettarsi enormi cambiamenti, dato che sembra essere un consueto aggiornamento di routine.

Ricordiamo che l’ultima versione del firmware era stata rilasciata appena un mese fa: anche in quel caso non erano state implementate modifiche particolarmente rilevanti, con qualche piccola novità solo per il territorio cinese.

Come riportato da Nintendo Life, l’aggiornamento 13.2.1 pare che serva unicamente a risolvere bug non meglio identificati e non dovrebbe aggiungere alcuna feature degna di nota.

Il changelog pubblicato da Nintendo riporta infatti unicamente la seguente dicitura, che ormai i fan della console ibrida avranno imparato a conoscere:

«Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza degli utenti».

Il dataminer OatmealDome ha comunque voluto analizzare l’update per Nintendo Switch più nel dettaglio, scoprendo che le uniche modifiche rilevate riguarderebbero il Bluetooth e il sistema SSL.

[Nintendo Switch Firmware Update] Version 13.2.1 was just released. Official patch notes state “stability” as the only change. The @ylws8bot difference detector shows changes to the Bluetooth and SSL system components. In my view, this update probably just contains bug fixes. https://t.co/bwn84U9nTx — OatmealDome (@OatmealDome) January 20, 2022

In altre parole, Nintendo si sarebbe semplicemente limitata a risolvere qualche errore riguardante queste funzionalità, senza così introdurre modifiche nascoste o nuove feature da scoprire.

Naturalmente, qualora emergessero ulteriori novità sull’aggiornamento 13.2.1, vi terremo prontamente aggiornati: nel frattempo, vi ricordiamo che potete già avviare il download direttamente dalla vostra console.

Questo significa che potrete iniziare ad aggiornare anche la vostra Switch OLED, ricordandovi che l’omonimo display non dovrebbe destare preoccupazioni nemmeno per i giocatori più attivi: per dimostrarne l’affidabilità, uno youtuber ha deciso di testarne il possibile burn-in tenendola accesa per 1800 ore.

Il nuovo modello della console ibrida ha contribuito ad aumentarne notevolmente le vendite, al punto che gli analisti si dicono convinti che è più probabile vedere sul mercato Switch 2 piuttosto che una versione Pro.