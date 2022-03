Nintendo ha pagato a caro prezzo il rinvio di Breath of the Wild 2

Dopo un lungo silenzio, Nintendo ha comunicato l’annuncio che tutti i fan non volevano ascoltare, ovvero il rinvio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Il sequel diretto del capolavoro uscito su Nintendo Switch nel 2017 è stato uno degli annunci più importanti degli ultimi anni.

Un rinvio che arriva a smentire i rumor che volevano l’uscita del gioco entro il 2022, addirittura, ma Nintendo non era evidentemente d’accordo.

Eiji Aonuma ha invece dato la doccia fredda a tutti i fan, scusandosi e piazzando una nuova data per Breath of the Wild 2.

Breath of the Wild 2 uscirà, quindi, nella primavera del 2023. L’idea sembra essere quella di chiudere l’anno fiscale con il botto, e lasciare che il 2022 prosegua con i tanti giochi già annunciati.

Tra questi ci sono anche Pokémon Scarlatto e Violetto, videogiochi che sicuramente venderanno molto e rappresenteranno un ottimo modo per chiudere l’anno solare.

Ma il rinvio del nuovo capitolo di Zelda è costato molto caro a Nintendo, visto che evidentemente era molto atteso anche dai mercati.

Come riporta Nintendo Life, infatti, il titolo della Casa di Kyoto in borsa ha subito un duro crollo a seguito dell’annuncio. Nintendo ha perso ben il 6% del suo valore nella borsa di Tokyo, durante la giornata di ieri.

Una cosa che spesso succede alle grandi aziende, quando comunicano qualcosa di deludente o che, in qualche modo, possa andare contro le aspettative degli investitori.

Una fluttuazione che pesa, ma che sicuramente Nintendo recupererà in un modo o nell’altro nel brevissimo periodo. Lo stesso Aonumua, ieri, ha dichiarato che la decisione del rinvio è stata presa unicamente per garantire la migliore qualità possibile.

Ma Elodie non ne ha voluto sapere, a quanto pare. Sì, proprio quella Elodie, che è una fan sfegatata di Zelda ed è rimasta scioccata come noi dall’annuncio.

In compenso il filmato di ieri ci ha svelato un altro piccolo frame del gioco, in cui possiamo scoprire dei dettagli molto interessanti sulla Spada Suprema.