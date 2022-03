Zelda Breath of the Wild 2, il rinvio svela grandi novità sulla Master Sword

Durante la scorsa giornata è arrivata una notizia che, sebbene fosse nell’aria da tempo, molti fan non avrebbero voluto sentire: The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato ufficialmente rinviato al 2023.

Nintendo ha infatti deciso di prendersi tutto il tempo necessario per garantire un’esperienza che possa soddisfare pienamente i fan del primo Breath of the Wild: un’impresa sicuramente non facile, dato che l’open world si rivelò un autentico capolavoro.

Pur comprendendo la situazione, molti fan non hanno nascosto la propria delusione per questa decisione: tra questi c’è anche la cantante Elodie, che non ha preso questa notizia nel migliore dei modi.

L’annuncio del rinvio è arrivato tramite un nuovo video, che sebbene per la maggior parte abbia mostrato scene già viste ha anche introdotto un nuovo breve segmento di gameplay, che non è passato inosservato ai fan più attenti.

Come riportato da Game Rant, nella clip è infatti possibile vedere Link estrarre la Master Sword, che però oggi appare con un aspetto completamente diverso.

A differenza del suo aspetto originario nel primo Breath of the Wild, ma anche negli altri capitoli della serie, l’iconica spada sembra non solo essere danneggiata, ma restituisce l’impressione che sia decisamente indebolita a causa di una colorazione nera e spenta.

Tuttavia, non tutto sembra essere perduto: dalla spada presente in Zelda Breath of the Wild 2 emerge ancora un bagliore brillante, sebbene meno efficace rispetto al passato.

Non sappiamo ovviamente come mai Link abbia deciso di estrarre la spada in tale circostanza, ma è probabile che il sequel dell’open world ci chiederà di ripristinare la Master Sword e farla tornare allo splendore di un tempo, così da poter affrontare nuove potenziali minacce.

La spada potrebbe dunque ricoprire un ruolo centrale a livello di gameplay e narrazione: al momento si tratta ovviamente solo di speculazioni, motivo per il quale non ci resta che attendere ulteriori novità sull’attesissima esclusiva Switch e sulla sua trama.

Ricordiamo in ogni caso che al momento non è stato ancora svelato il nome ufficiale di questa grande produzione, ma il titolo definitivo potrebbe già essere emerso grazie a un’indiscrezione.