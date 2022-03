Nemmeno Elodie ha preso benissimo il rinvio di Zelda Breath of the Wild 2

Una notizia arrivata ieri direttamente da Eiji Aonuma ha deluso i fan che si aspettavano di tornare a esplorare Hyrule durante l’attuale anno: The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato ufficialmente rinviato.

Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è sicuramente uno dei giochi più attesi non solo dai più grandi fan Nintendo, ma anche dagli amanti del videogioco in generale: il primo open world conquistò il cuore di pubblico e critica, comportando grandissime aspettative per il nuovo capitolo.

Sebbene molti fan abbiano compreso che l’annuncio del rinvio serva a garantire la migliore qualità possibile, ci sono molti appassionati che non hanno accolto benissimo l’idea di dover aspettare ancora un altro anno per mettere le mani sul nuovo capitolo.

Tra questi c’è anche Elodie, la celebre cantante che non ha mai voluto nascondere pubblicamente tutta la propria passione per Zelda, dichiarando anche pubblicamente di essere rimasta precedentemente delusa dall’assenza di una data di lancio ufficiale.

Per questo motivo, l’annuncio del rinvio pare aver gettato l’amata cantante nello sconforto, come dimostrato da un post pubblicato subito dopo la notizia che lascia poco spazio a interpretazioni:

Ma che caz… — Elodie (@Elodiedipa) March 29, 2022

Il pensiero di Elodie probabilmente racchiude in poche parole il pensiero di molti appassionati del titolo, che pur comprendendo che Zelda Breath of the Wild 2 abbia bisogno di tutto il tempo necessario non possono nascondere una comprensibile delusione.

In questo caso, c’è però da dire che è stata inclusa una finestra di lancio, attualmente indicata per una generica primavera 2023: significa che sarà necessario attendere almeno un anno prima del lancio.

Ovviamente nulla esclude che Eiji Aonuma e Nintendo non possano decidere di rinviare ulteriormente il gioco se necessario, ma il 2023 sembrerebbe comunque l’anno giusto per lasciare che Elodie e tutti i fan di Breath of the Wild possano tornare ad avventurarsi su Hyrule.

Ricordiamo che al momento la casa di Kyoto ha scelto di non svelare ufficialmente il titolo del sequel, tuttavia sarebbe già emerso il potenziale bellissimo nome di Breath of the Wild 2.

Nel frattempo, i fan dell’open world di casa Nintendo stanno continuando a realizzare imprese decisamente fuori dal comune, che vi consigliamo di non replicare se tenete al vostro tempo libero.