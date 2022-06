Nintendo ha aperto due studi cinematografici: ci sono altri film in arrivo?

Nintendo sta per lanciare un film dedicato alla sua mascotte, ovvero Super Mario, ma a quanto pare non sarà affatto l’unico progetto del genere in futuro.

Ricorderete tutti il discutibile film di Super Mario degli anni ’80 (per i cultori, si trova ancora il DVD su Amazon), che ha segnato una generazione per quanto riguarda i film tratti da videogiochi.

Il nuovo film con Chris Pratt non seguirà affatto quella stessa scia, fortunatamente, e nell’aprile del 2023 potremmo finalmente vedere la nuova visione cinematografica legata a Super Mario.

E la casa di Kyoto sembra interessata ad esplorare diversi dei suoi personaggi più famosi al cinema, perché quello su Mario non sarebbe l’unico film che Nintendo vuole realizzare.

La sensazione è che Nintendo stia puntando molto sui progetti visuali legati ai suoi franchise perché, come riporta IGN US, esistono ben due case di produzione legate alla Grande N.

Un recente post su ResetEra ha evidenziato un elenco di copyright statunitensi legati al film di Super Mario della Illumination.

Nel database ci sono varie parti coinvolte nella produzione del film, tra cui “Nintendo Studios, LLC” e “M Brothers Productions, LLC” tra molti altri.

There are copyright records for the Illumination Mario movie, which have the expected companies listed, but there's also new companies: "Nintendo Studios, LLC" and "M Brothers Productions, LLC". Guessing these are the studios Nintendo will be listing their movies under pic.twitter.com/IydjzrkLyH

— MichaelO2000 (@MichaelO2k) June 6, 2022