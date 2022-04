Sonic 2 stabilisce un nuovo grande record per i film tratti dai videogiochi

Dopo aver concluso ufficialmente il primo weekend nelle sale cinematografiche, ormai è possibile affermare con assoluta certezza che Sonic 2 Il Film si è rivelato un autentico successo commerciale.

La celebre mascotte di casa SEGA ha infatti conquistato sia il pubblico più nostalgico che una nuova generazione, proprio come fatto in precedenza, per quanto riguarda i videogiochi, con il bellissimo Sonic Mania Plus (che potete acquistare su Amazon con consegna rapida).

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Sonic 2 è riuscito a riportare sul grande schermo molti dei personaggi più amati dai videogiocatori, mettendo allo stesso tempo importanti basi per un universo cinematografico.

E il pubblico sembra aver reagito molto bene al secondo film, al punto da avergli consentito di battere il record stabilito proprio dal suo predecessore.

Come riportato da Variety, Sonic 2 ha infatti debuttato incassando ben 70 milioni di dollari al box office americano, raggiungendo un totale di 141 milioni grazie agli incassi arrivati anche dai mercati esteri, tra cui naturalmente quello italiano.

Si tratta dunque di un vero e proprio nuovo record per un film tratto da un videogioco, che ha reso l’adattamento di Sonic un vero e proprio franchise cinematografico di successo.

Del resto, i produttori avevano ammesso in più di un’occasione di voler vedere un vero e proprio «universo» all’interno dei film: dopo il successo incassato da Sonic 2, i piani sembrano ormai sempre più possibili.

Considerando che si tratta solo dei primi giorni del lancio, resta naturalmente la possibilità che il record possa diventare ancora più elevato: vedremo se Sonic riuscirà a correre ancora più veloce verso nuovi traguardi che, in futuro, potrebbero spingere sempre più franchise videoludici a battere questa strada.

Chissà se il successo ispirerà Nintendo a provare a realizzare un crossover e realizzare un film di Super Smash Bros, per vedere Mario e Sonic insieme sul ring: proprio il regista di Sonic 2 si è candidato dichiarandosi entusiasta per l’idea.