Super Mario Bros. Il Film salta il 2022: Nintendo svela la data d’uscita ufficiale

Sarà necessaria un’attesa più lunga del previsto per rivedere la celebre mascotte di casa Nintendo al cinema: il film di Super Mario Bros. è stato ufficialmente rinviato al 2023.

Proprio in queste ore è arrivata infatti l’ufficialità: il film dedicato al celebre protagonista di capolavori come Super Mario Odyssey (che potete acquistare in offerta su Amazon) salterà purtroppo il 2022 e sarà necessario attendere un altro anno.

Shigeru Miyamoto, il papà di Super Mario, sta lavorando a stretto contatto con la produzione e per questo motivo ci ha tenuto a voler dare personalmente l’annuncio di questa inaspettata notizia.

La comunicazione è infatti arrivata tramite il canale ufficiale di Nintendo of America, con un messaggio che ha voluto scrivere personalmente lo stesso Miyamoto, svelando la nuova data d’uscita al cinema.

La decisione è stata presa d’accordo con Illumination, la casa che si occuperà del nuovo film d’animazione dedicato alla celebre saga Nintendo, confermando che è necessario prendersi ulteriore tempo e che sarà lanciato nel 2023.

Super Mario Bros. Il Film uscirà il 7 aprile nelle sale cinematografiche americane e il 28 aprile in Giappone: Miyamoto ci ha tenuto a scusarsi personalmente per l’attesa ma ha promesso che «varrà la pena di aspettare».

Sfortunatamente, al momento non è stata ancora comunicata una data di lancio per i cinema europei ed italiani, ma Nintendo of Europe ha già chiarito che sarà disponibile sempre ad aprile 2023.

The Super Mario Bros. film will be launching in Europe in April 2023. https://t.co/3Erj8jnCS6 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 26, 2022

Anche Illumination ha voluto confermare il rinvio del film con Chris Pratt nei panni di Super Mario, sottolineando che la decisione è stata presa di comune accordo anche con Universal: gli autori sottolineano di «non vedere l’ora» di mostrarlo al pubblico.

A questo punto non resta che attendere ulteriori notizie sul lancio di Super Mario Bros. Il Film: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena riceveremo novità sulla vicenda.

Gli autori hanno comunque sottolineato che ci sarà un cambiamento importante rispetto al personaggio dei videogiochi che i fan hanno apprezzato in questi anni: Chris Pratt non imiterà il suo tipico accento italiano, e il motivo sarà spiegato proprio nel film.

Se siete curiosi di scoprirne di più sulla nuova produzione di Illumination, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che sappiamo sul film di Super Mario Bros.