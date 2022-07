Nintendo eShop dice addio a due console storiche: ecco tutte le novità

La chiusura di Nintendo eShop per 3DS e Wii U è ormai imminente: la casa di Kyoto ha infatti comunicato in queste ore di aver avviato i preparativi per un’operazione attesa e temuta a lungo dai fan delle due storiche console.

Dopo il grande successo ottenuto da Nintendo Switch (potete prenotare il modello OLED in edizione speciale Splatoon 3 su Amazon) il supporto per i predecessori portatili e home console si è infatti ormai interrotto, ritenendo così non più necessario continuare a tenere in vita la possibilità di effettuare acquisti.

La grande N aveva già annunciato l’imminente chiusura degli shop per queste due piattaforme, svelando in queste ore sulle proprie pagine ufficiali che cosa significherà tutto questo per gli utenti che ancora le utilizzano.

Oltre a rappresentare una enorme perdita per la preservazione videoludica, dato che ben più di 1000 giochi spariranno per sempre, ci saranno alcune modifiche che gli utenti dovranno necessariamente tenere in considerazione, insieme ad alcune date specifiche.

Nintendo ha infatti avvertito gli utenti che a partire dal 29 agosto non sarà più possibile utilizzare le eShop card per aggiungere fondi al proprio account, dopo aver già precedentemente rimosso la possibilità di associare le carte di credito. Tuttavia, se avrete condiviso i fondi sul vostro Network ID potrete ancora utilizzare i soldi presenti nel portafoglio virtuale su tutte le console, inclusa naturalmente Switch.

Questo provvedimento però non toccherà i codici download venduti digitalmente per gli specifici giochi, che continueranno a essere acquistabili da retailer selezionati e riscattabili fino alla seconda metà del 2023: sarà infatti alla fine del prossimo anno che la maggior parte dei servizi saranno ufficialmente disattivati.

Aggiornamenti sulla chiusura dell'#eShop per Wii U e console della famiglia Nintendo 3DS: – A partire dal 29/08/2022 non sarà più possibile aggiungere fondi. – A partire dal 27/03/2023 non sarà più possibile effettuare acquisti. Maggiori informazioni: https://t.co/qNUadMsvrx — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 19, 2022

Inoltre, la chiusura totale degli acquisti, che avverrà dal 27 marzo 2023, impedirà anche di effettuare microtransazioni su giochi specifici, rimuovendo dunque l’accesso a specifici DLC e pass su entrambe le console.

Chi ha però già acquistato determinati giochi potrà continuare a dormire sonni sereni: Nintendo ha infatti garantito che anche dopo la fine del 2023 sarà possibile utilizzare eShop per scaricare tutti i titoli in nostro possesso.

Ovviamente, questa operazione presume che non si verifichino mai problemi sui rispettivi negozi digitali: gli shop di Wii e DSi sono infatti tornati online solo di recente, dopo essere rimasti inaccessibili per così tanti mesi da far sospettare una chiusura anticipata.

Nonostante la chiusura degli eShop non rappresenti certo una notizia recente, c’è chi non vuole abbandonare 3DS al proprio destino: è stato infatti annunciato un nuovo gioco in uscita sulla console portatile.