Il Nintendo 3DS è vivo: nuovo gioco in uscita (ed è un atto d’amore per i fan)

La storia di Nintendo è costellata da grandi piattaforme, molte delle quali appartenenti al mondo della portabilità, tra cui ovviamente spicca il glorioso 3DS.

Senza nulla togliere a Nintendo Switch l'ultima console handheld ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan.

Tra un classico gratis e l’altro a vantaggio dell’utenza Switch, c’è ora chi ha ben pensato di rispolverare 3DS, con un gioco nuovo di zecca.

Come riportato da Nintendo Life, un gruppo di sviluppatori indie provenienti dall’Australia hanno deciso di dare vita a un progetto davvero molto interessante.

I ragazzi australiani hanno infatti intenzione pubblicare nuovi titoli per WiiU e 3DS (per un totale di sette titoli) visto che il prossimo in lista è un gioco chiamato Silver Falls Ghoul Busters.

Il titolo in questione sarà infatti lanciato su Nintendo 3DS il 14 luglio negli Stati Uniti, mentre le date di uscita in Europa e Australia seguiranno a breve.

Silver Falls Ghoul Busters (sequel di Silver Falls 3 Down Stars, lanciato nel gennaio 2020 con recensioni piuttosto mediocri) è un omaggio ai classici platform 2D e con una storia ambientata nei primi anni ’90. Poco sotto, trovate un paio di screen che mostrano di che pasta è fatto il gioco.

Ghoul Busters attinge infatti a decenni di platform a scorrimento laterale, essendo progettato con cura per offrire lo stesso tipo di sfide che hanno reso gli anni novante l’epoca d’oro dei giochi a piattaforme.

