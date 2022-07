Fan di Nintendo Wii e DSi gioite, ci sono buone notizie

La storia delle console Nintendo Wii e DSi sembrava essere arrivata alla fine, visto che alcuni mesi fa gli shop delle due console sono diventati del tutto inaccessibili.

Le due piattaforme, precursori di Wii U e 3DS, sono lontane anni luce da Nintendo Switch (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), nonostante il loro indubbio valore storico.

Ricorderete senz’altro che Wii Shop Channel ha ormai ufficialmente chiuso i battenti nel 2019, sebbene la casa di Kyoto aveva garantito che sarebbe stato possibile continuare a scaricare i giochi già acquistati.

Purtroppo, a marzo di quest’anno è arrivata una piccola doccia fredda per gli appassionati delle due piattaforme, sebbene ora qualcosa sembra essersi mosso nella giusta direzione.

Come riportato anche da Nintendo Life, il Wii Shop Channel e lo store DSi sono finalmente di nuovo accessibili dopo che per mesi hanno visto le loro funzionalità bloccate del tutto.

Gli store sono stati segnalati come offline per la prima volta a marzo. Poi, a maggio, GameXplain ha contattato Nintendo, che ha dichiarato di non avere ‘nulla da annunciare’, ma a quanto pare ora sappiamo che i due negozi sono di nuovo attivi e funzionanti.

Non dimenticate che, anche se i negozi sono tornati regolarmente online, non è possibile acquistare nulla al loro interno, poiché Nintendo ha terminato la funzionalità dei due store rispettivamente nel 2019 e nel 2017.

Tuttavia, l’accesso al negozio significa che i possessori di Wii e DSi possono ora scaricare nuovamente i giochi acquistati in precedenza, che è cosa buona e giusta.

