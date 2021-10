Facebook cambia nome e dà vita al Metaverso: c’entrano anche i videogiochi?

Dopo numerosi voci che si sono rincorse in queste settimane, a quanto pare ora è ufficiale: Facebook cambia nome e diventa Meta.

Questo sarà infatti il nuovo nome ufficiale dell’azienda di Mark Zuckerberg, che a quanto pare ora punta a essere un vero e proprio Metaverso, come spiegato durante il Facebook Connect 2021.

La notizia arriva a seguito dell’annuncio della versione VR di GTA San Andreas per visori Oculus Quest 2, di proprietà dell’azienda statunitense.

Il nuovo logo ufficiale della compagnia.

Come riportato da The Verge, il boss di Meta ha spiegato che oggigiorno mantenere il nome di Facebook non andrebbe a rappresentare questa nuova e avveniristica visione.

Più nel dettaglio, Zuckerberg ha dichiarato che il brand è infatti al momento legato a un singolo prodotto, mentre nel corso del tempo l’azienda mira a essere riconosciuta come un vero e proprio Metaverso.

Il nome Meta non riguarderà in ogni caso le singole piattaforme, visto che Facebook, Instagram e WhatsApp non subiranno cambiamenti sostanziali.

Questo va di pari passo all’annuncio di Horizon Home, definita senza mezzi termini una vera porta di ingresso per il Metaverso e le future esperienze per Oculus Quest 2.

Considerando che da poco è disponibile Resident Evil 4 VR proprio per il visore della realtà virtuale di Meta, viene facile pensare che il futuro di Horizon Home passi anche per i videgiochi.

Horizon Home è infatti una versione interattiva della classica home di Facebook, dove gli utenti potranno unirsi e interagire con gli altri partecipanti grazie a un avatar creato per l’occasione.

Ciò non vieterà quindi di trascorrere del tempo insieme ai propri amici virtuali, magari anche videogiocando tutti assieme.

Del resto, sia il look che l’idea di fondo ricordano e non poco PlayStation Home, una sorta di comunità virtuale, messa in piedi da SCE London Studio e pubblicata da Sony Computer Entertainment, negli anni di PlayStation 3.

Purtroppo, forse per via dei tempi non ancora maturi, PS Home non ottenne il successo sperato, finendo presto nel dimenticatoio.

Staremo a vedere quindi se Horizon Home avrà più successo dei suoi predecessori, incluso il seminale e ormai preistorico Second Life.

Se in ogni caso volete saperne di più su Resident Evil 4 per Oculus Quest 2, recuperate la recensione pubblicata sulle pagine di SpazioGames.