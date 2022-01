Microsoft costruirà un Metaverso insieme ad Activision Blizzard

Mentre il mondo continua ad analizzare gli scenari futuri dell’affare Microsoft-Activision Blizzard, sono proprio i protagonisti della vicenda a condividere le prime informazioni.

Cosa vedremo quindi sulle nostre Xbox come conseguenza di questo movimento finanziario unico, almeno finora, nel mondo dei videogiochi?

Sappiamo già che, nonostante l’acquisizione dal valore fuori di testa, alcuni giochi Activision Blizzard continueranno comunque ad uscire su PlayStation.

Mentre Xbox Game Pass sarà sicuramente rimpinguato in maniera notevole, come già confermato da Microsoft che ha promesso di portare “più giochi possibile”.

Una volta assestata la notizia bomba, non potevano mancare le dichiarazioni di entrambe le parti in causa. Dopo l’esordio di Microsoft tocca proprio ad Activision Blizzard.

A parlare è il discusso CEO dell’azienda acquisita, ovvero Bobby Kotick, che in una lettera aperta ha specificato quale sarà il ruolo del conglomerato nell’acquisizione da parte di Microsoft.

Come riportato anche da Windows Central, ha incluso moltissime cose all’interno della sua dichiarazione, tra cui anche dei chiari accenni al Metaverso.

Un nome, un concetto, che insieme a quello degli NFT sarà inevitabilmente il tema del 2022, e intorno al quale pare che le due aziende lavoreranno in collaborazione:

«Abbiamo trasformato i nostri giochi in esperienze sociali, e consentito ai giocatori di trovare scopi e significati attraverso la più coinvolgente forma di intrattenimento: i nostri giochi. […] Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney, e moltre altre, hanno le loro ambizioni per le loro iniziative di gaming e metaversi. […] I nostri talenti e i nostri giochi sono componenti importanti della costruzione di un ricco metaverso.»

A fare eco a queste dichiarazioni c’è anche Satya Nadella, CEO di Microsoft, che rincara il concetto:

«I videogiochi sono la categoria più dinamica ed elettrizzante di intrattenimento tra tutte le piattaforme odierne, e giocheranno un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme di metaverso.»

Pare proprio che le due aziende vorranno dire la loro in uno dei temi ed iniziative del 2022, come è successo con The Sandbox, per esempio.

Una tecnologia, quella del Metaverso, che è stata usata anche durante i The Game Awards 2021, che si potevano seguire anche in un mondo virtuale.

Questa sarà solo una delle tante sfaccettature nate da una delle acquisizioni più incredibili di sempre, che vi invitiamo a recuperare in tutti i dettagli più importanti.