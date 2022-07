Nintendo come Studio Aperto: ecco i consigli per non surriscaldare Switch

In estate si può tranquillamente continuare a giocare ai videogiochi, ma bisogna stare comunque attenti alle proprie console, e questo Nintendo lo sa.

Immaginate di voler giocare Super Mario Sunshine (che trovate nella recente collection su Amazon) e rievocare le avventure estive di Mario.

D’altronde proprio oggi Nintendo ha annunciato un nuovo titolo in arrivo proprio questa estate, una nuova avventura di Kirby.

Per non parlare di Xenoblade Chronicles 3 che è tra i giochi già annunciati da tempo, di cui vi abbiamo parlato recentemente nella nostra anteprima.

E proprio come il classico servizio estivo di Studio Aperto che propone i consigli per superare l’estate, Nintendo ha deciso di condividere una lista di suggerimenti per non far surriscaldare Switch.

Come riporta Siliconera, l’account Twitter nipponico dell’azienda ha pubblicato una breve guida per la sopravvivenza estiva delle vostre console.

Cosa bisogna fare, quindi, per non far surriscaldare le vostre Switch, che siano base, Lite o OLED?

I suggerimenti del supporto tecnico per prevenire il surriscaldamento ci ricordano, intanto, la tolleranza di temperatura di Switch. Sarebbe meglio giocare in luoghi con una temperatura tra i 5°C e 35°C.

Inoltre è importante evitare di bloccare le porte di scarico e aspirazione delle console che, in tutti e tre i modelli, sono situtate nella parte superiore e inferiore (due) nel retro della console.

Tutto qui? A quanto pare sì. In fondo basta davvero poco per stare attenti a non rovinare le vostre console.

Poi voi, mentre giocate, non dimenticatevi di bere tanta acqua e stare all’ombra nelle ore più calde della giornata, ovviamente.

Se andate al mare state attenti anche a non fare entrare la sabbia nelle vostre console. Per questo potete dotarvi di una custodia per Switch, scegliendo tra quelle che secondo noi sono le migliori.

Se volete anche accompagnare una lettura estiva sui videogiochi, vi abbiamo consigliato anche alcuni libri che potete portarvi dietro insieme alla vostra Switch.