Kirby torna su Switch, con un gioco a sorpresa che ricorda Fall Guys

Neanche il tempo di smaltire l’ultimo Nintendo Direct, e la casa di Kyoto ha annunciato Kirby’s Dream Buffet, titolo che arriva su Switch questa estate con protagonista… Kirby.

A non troppa distanza da La Terra Perduta per altro, che su Nintendo Switch (lo trovate su Amazon per il Prime Day) ha ospitato il ritorno della pallina rosa.

Un titolo che si è rivelato un’avventura molto divertente, ben strutturata, e che finalmente ha rappresentato un salto in avanti per la serie.

E, proprio mentre ci chiedevamo quale sarebbe potuto essere il futuro di Kirby, Nintendo ha annunciato a sorpresa un nuovo titolo.

Si chiama Kirby’s Dream Buffet e, come potete intuire, è un gioco dove l’eroe paffuto di Nintendo tornerà a fare quello che sa fare meglio: mangiare.

L’annuncio è stato veramente a sorpresa perché, pochi minuti fa, è apparso un trailer di questa nuova iterazione del franchise.

Questo trailer, per la precisione:

Non sappiamo ancora bene che tipo di gioco sia, ma vedendo le coloratissime immagini qui sopra possiamo pensare ad una fusione tra Fall Guys e Katamari Damacy.

«Rotola in dolcissimi livelli mentre affronti un altro giocatore in locale o un’intera banda di famelici e colorati Kirby online», recita uno stralcio del comunicato ufficiale.

Ci troveremo di fronte, quindi, ad una serie di minigiochi e gare brevi in cui bisogna mangiare più fragole possibili e arrivare per primi al traguardo.

Kirby’s Dream Buffet è un’esclusiva Nintendo eShop, quindi solamente digitale, è in uscita nell’estate del 2022 (quindi tra pochissimo) e ancora non ci sono dettagli sull’eventuale prezzo.

Sembra proprio che Nintendo voglia seguire il successo di Fall Guys, che dopo essere diventato free to play ha fatto numeri impressionanti.

Mentre l’eroe è stato anche uno dei primi personaggi a vincere un Grammy per la colonna sonora, davvero.

E mentre la pallina rosa di Nintendo torna a mangiare, noi vogliamo mangiare la torta che raffigura la pallina rosa di Nintendo.