Le migliori custodie per Nintendo Switch | Luglio 2021

Nintendo da sempre ci ha abituati a una certa cura per ogni suo singolo prodotto, che sia software o hardware. Ogni console è sempre stata accompagnata da diversi accessori creati per semplificare la vita all’utente, discorso che vale soprattutto per le portatili di Nintendo. Le console portatili infatti hanno sempre avuto bisogno di diversi accessori, essendo spesso nostre compagne di viaggio, e l’accessorio per antonomasia è la custodia. Sin dai tempi del primo Game Boy, Nintendo ha sempre realizzato delle custodie per ogni sua portatile in modo da poterle portare ovunque in sicurezza. Anche Nintendo Switch, l’ibrida della casa di Kyoto, ha una serie di custodie realizzate per portarla in giro con stile.

Nell’attesa di vedere l’arrivo della nuova versione della console, Nintendo Switch OLED, delle cui caratteristiche abbiamo parlato in maniera dettagliata su queste pagine, diamo uno sguardo ad alcune delle custodie più interessanti sia per Nintendo Switch base che per la sua versione Lite, che, essendo totalmente portatile necessita indubbiamente di una buona custodia.

Scegliere una custodia ha pochi requisiti fondamentali, che solitamente si possono riassumere in solidità del materiale, in modo da evitare che la console si danneggi in caso di urti, e comodità nel portarsela appresso. Solitamente le custodie per Nintendo Switch hanno anche degli scomparti per portare con sé diverse cartucce di gioco e alcuni accessori, così da ottimizzare gli spazi. Per il resto l’estetica fa poi molto, e qui entra in gioco il gusto personale, dato che alcuni utenti potrebbero preferire una custodia neutra, mentre altri la preferirebbero brandizzata con Mario o Zelda per citare due dei titoli più famosi. Diamo dunque uno sguardo alle custodie migliori attualmente disponibili per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Le migliori custodie per Nintendo Switch

Custodia Nintendo Switch Heystop

Neutra e funzionale

Una custodia semplice e funzionale, dotata di molti accessori per proteggere al meglio schermo e Joy-Con da qualsiasi danno. La custodia Heystop è dotata di un guscio resistente con all’interno un tessuto in microfibra morbido e delle cinghie per tenere ferma la console. L’oggetto dispone anche di 10 tasche per le cartucce e una tasca interna per altri accessori, come cavi e carte da gioco. Questa custodia comprende anche delle pellicole protettive e una cover trasparente, 2 grip cover e delle protezioni per gli stick del Joy-Con. L’ideale per chi vuole una cover semplice e funzionale.

» Clicca qui per acquistare la custodia Heystop

Custodia Bigben Super Mario Odyssey

Per gli amanti di Super Mario

Se avete una console Nintendo probabilmente amerete il personaggio di Super Mario, e quale miglior modo di portare in giro la console ibrida se non con questa custodia dedicata a uno dei giochi più belli presenti nel catalogo Switch. La custodia Bigben dedicata a Super Mario Odyssey, realizzata con licenza ufficiale Nintendo, è interamente abbellita da disegni e dettagli legati all’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi. L’imbottitura degli scomparti garantisce protezione dagli urti per portare in giro la console in sicurezza. La custodia è dotata di una tasca in rete in cui è possibile riporre i giochi, e inoltre possiede anche due scatole di protezione per le cartucce di Nintendo Switch, ognuna può contenerne 4, e un’altra scatola di protezione per le schede Micro SD che ne può contenere 2. L’ideale per chi cerca la qualità e anche un po’ di personalizzazione.

» Clicca qui per acquistare la custodia di Super Mario Odyssey

Custodia da trasporto Heystop

Per portare ovunque il divertimento

Se una normale custodia per portare in giro regolarmente la vostra Nintendo Switch non vi basta, e avete bisogno di qualcosa in grado di spostare ogni parte della vostra console, allora la custodia da trasporto di Heystop è quello che fa al caso vostro. Con questa custodia potrete portare dietro non soltanto la sola console, ma anche la Dock Station, l’alimentatore, il cavo HDMI e volendo anche uno Switch Pro Controller. Questa custodia permette di portarsi dietro ben 18 cartucce e altri piccoli accessori, inoltre è dotata di un supporto regolabile che permette di giocare alla versione da tavolo della console in qualunque circostanza con uno o più giocatori. Nel pacchetto sono compresi due Grip per i Joy-Con e due Grip a forma di volante per i giochi di guida. Se dovete trasportare la vostra Switch con tutti i suoi accessori in un altro luogo, magari proprio durante questo periodo di vacanze, allora questa custodia è quella che vi serve.

» Clicca qui per acquistare la custodia da trasporto Heystop

Custodia da viaggio Nintendo Switch Orzly

Semplice ed economica

Se volete una custodia semplice ma efficace a un prezzo abbordabile, allora una delle migliori è quella di Orzly. Questa custodia permette di portarsi appresso la console insieme a due set di Joy-Con. La tasca interna permette di portarsi appresso anche i cavi della console e sei cartucce di gioco, oltre che diversi piccoli accessori. Il guscio garantisce che la console sia ben protetta da urti esterni e la morbidezza del materiale interno previene il rischio di graffi. Se vi serve una custodia semplice e funzionale a buon prezzo per portarsi appresso la console nella vita di tutti i giorni, questa di Orzly è da prendere in considerazione.

» Clicca qui per acquistare la custodia Orzly

Custodia Hori The Legend of Zelda

L’ideale per i fan di Zelda

Dopo Super Mario non poteva mancare una custodia dedicata a un’altra delle grandi esclusive Nintendo. Stiamo parlando ovviamente di Zelda. La custodia creata da Hori, con licenza ufficiale Nintendo, ha un guscio metallico decorato con i simboli della famosa saga creata da Shigeru Miyamoto. Il guscio realizzato in metallo garantisce una solida protezione dagli urti lasciando la vostra console completamente protetta. L’interno ha anche uno spazio extra dove è possibile conservare fino a cinque cartucce di Nintendo Switch. Se amate la saga di Zelda, allora non potrete restare indifferenti di fronte al fascino di questa custodia.

» Clicca qui per acquistare la custodia di Zelda

Custodia per Switch Lite Bigben

La custodia perfetta per la console solo portatile della famiglia Switch

Se cercate una custodia fatta apposta per la vostra Switch Lite, allora quella realizzata su licenza ufficiale di Bigben potrebbe fare al caso vostro. Questa custodia ha un materiale esterno rigido con un’imbottitura interna studiata appositamente per evitare di danneggiare la console. L’interno è dotato di una scatola fatta appositamente per contenere 4 giochi di Nintendo Switch e un’altra invece realizzata per contenere 2 Micro SD. La custodia è anche dotata di un supporto interno regolabile per poter giocare con la vostra Switch Lite con maggiore comodità.

» Clicca qui per acquistare la custodia per Switch Lite di Bigben

Custodia Hori per Switch Lite

La custodia compatta e semplice da trasportare

Se volete una custodia semplice da portarsi appresso, ma che garantisce un’adeguata protezione per la vostra Switch Lite, allora potete prendere in considerazione la custodia creata da Hori su licenza ufficiale Nintendo. La custodia Hori per Nintendo Switch Lite è compatta, ma allo stesso tempo resistente. Dotata di un design semplice, ma efficace con il logo di Switch impresso all’esterno e colori vivaci all’interno. La custodia ha anche uno spazio che può contenere fino a 10 cartucce dei giochi Nintendo Switch, e una tasca a rete che permette di contenere diversi accessori.

» Clicca qui per acquistare la custodia per Switch Lite di Hori