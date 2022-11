Nintendo, annunciato un nuovo evento speciale: ecco i dettagli

Nintendo si prepara a chiudere l’anno con un altro evento speciale, sulla falsariga degli arcinoti Direct.

Giusto qualche settimana fa ha fatto il suo ritorno Bayonetta, con un terzo capitolo che si è rivelato davvero potente.

E a poco tempo dall’ultimo Nintendo Direct, che è stato forse il più speciale di sempre, la Grande N ha piazzato un nuovo evento a strettissimo giro.

Tra pochissimo, infatti, sarà possibile seguire un nuovo Indie World, un evento digitale sempre dedicato ai videogiochi in uscita.

Ma, come sapete, si tratta di un evento dedicato esclusivamente alla scena indipendente, con videogiochi dei migliori sviluppatori indie.

Molti di questi, per altro, sono spesso esclusiva Nintendo Switch anche per un lungo periodo, a volte indefinito.

Il prossimo Indie World sarà molto vicino, come annunciato dalla stessa Nintendo su Twitter:

Sintonizzati alle 18:00 del 09/11 per un nuovo Indie World di circa 25 minuti dedicato ai prossimi titoli indie in arrivo su Nintendo Switch! Seguilo in diretta qui: https://t.co/dOuWlmd4C6 pic.twitter.com/AygqN0lzRQ — Nintendo Italia (@NintendoItalia) November 7, 2022

Il 19 novembre alle ore 18:00 potrete assistere alla nuova carrellata di videogiochi indie, 25 minuti di titoli tutti da scoprire.

Con il solito formato che ormai contraddistingue gli eventi Nintendo, saranno svelati nuovi titoli, ci saranno aggiornamenti (e a volte le date di uscita), e in generale avremo la possibilità di scoprire le novità dal mondo indie.

Potete seguire l’evento a questo indirizzo, oppure nell’embed che trovate qui sotto:

Voi lo state pensando e noi non lo stiamo dicendo, ma chissà che questo Indie World non sia la volta buona anche per vedere qualcosa di nuovo di quel videogioco indie che aspettiamo tutti.

Se non altro il prossimo evento potrà creare anche dei crossover assurdi come accaduto in passato. Tipo God of War se fosse un videogioco per Switch.

L’ultimo Indie World, invece, ci ha dato uno spaccato molto interessante di come funziona lo sviluppo dei videogiochi: lo potete recuperare qui.