Nuovo Nintendo Direct annunciato, sarà molto speciale: ecco i dettagli

Un nuovo Nintendo Direct è sempre un evento interessante da seguire, soprattutto quando è dedicato al prossimo film di Super Mario.

Un progetto molto atteso che avrà Chris Pratt come protagonista, da Starlord dei Guardiani della Galassia (che trovate in Blu-Ray su Amazon) all’idraulico baffuto di Nintendo.

Al momento non abbiamo visto né saputo niente del film, anche se la data era stata rivelata tempo fa da qualcuno tramite degli indizi.

Sapevamo già che il trailer sarebbe stato mostrato molto presto, ma non potevamo aspettarci che gli sarebbe stato dedicato addirittura un Nintendo Direct.

Vista l’importanza del personaggio, che torna al cinema dopo tantissimi anni da quel film con Bob Hoskins che tutti vogliamo dimenticare, effettivamente ci poteva stare.

Nintendo l’ha annunciato attraverso i canali ufficiali, con l’appuntamento fissato tra pochissimo.

Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il Nintendo Direct con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in anteprima mondiale del film prossimamente in uscita.

Come era lecito aspettarsi, anche se fa sempre dispiacere, non ci saranno informazioni di nessun tipo relative ai videogiochi in uscita.

Un appuntamento speciale, quindi, per vedere gli attori in azione e finalmente il primo trailer di questa tanto attesa produzione.

Lo potete seguire direttamente con il player di YouTube che trovate qui sotto:

Produzione che, per altro, sembra avere un nome definitive a meno che non ci saranno sconvolgimenti: The Super Mario Bros. Movie.

Finalmente potremo vedere il lavoro svolto da Illumination su questa icona fondamentale, e vedremo anche il cast all’opera nei panni dei personaggi che amiamo.

Il cinema si riempe sempre di più di personaggi videoludici, perché SEGA dopo il successo di Sonic porterà sul grande schermo anche altre due IP (a sorpresa, francamente).

Solo il mese scorso si era svolto un altro Nintendo Direct molto imponente: ecco tutti gli annunci e trailer dell’ultimo evento.