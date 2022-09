God of War, ma come gioco del Nintendo Direct, è già un classico

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un’accoppiata di eventi con un tempismo che si vede di rado, e che ha visto protagonisti God of War e Nintendo, tra gli altri.

In attesa dell’uscita di God of War Ragnarok, che potete già ordinare su Amazon, PlayStation ha messo in scena un nuovo State of Play nella nottata.

Con un nuovo trailer di gameplay che ci ha mostrato anche dei nuovi scampoli della storia del gioco, che non è ancora niente rispetto a quello che dovremmo vedere.

E non solo, perché è stato svelato anche un nuovo DualSense a tema, perfetto per combattere nei panni di Kratos ed Atreus.

Ma come sarebbe God of War se fosse stato presentato durante l’ultimo Nintendo Direct? Nessuno si è fatto realmente questa domanda, ma è comunque arrivata una risposta.

Lo youtuber Yakotrick ha realizzato una presentazione di God of Farming, un videogioco che non esiste ma che già vogliamo subito.

Prima di lasciarvi al magnifico trailer, un po’ di contesto.

Nell’ultimo Nintendo Direct (i cui annunci potete recuperare qui) sono stati presentati molti giochi in cui sono presenti elementi di gameplay da simulatore di vita contadina.

In generale è una tendenza degli ultimi tempi abbastanza evidente, ma la quantità di giochi di questo tipo presentati nell’ultimo Direct è stata così elevata da diventare un tormentone.

Da qui lo splendido God of Farming:

A tutti serve una pausa, e Kratos ha bisogno del suo momento di giardinaggio tra una missione adrenalinica e l’altra. Se fosse così, ce la immaginiamo esattamente in questo modo.

Certo avrebbe fatto davvero bella figura accanto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che adesso ha anche una data di uscita, finalmente.

Così come sarebbe stato un bello spin-off accanto alla saga regolare, che è stato senza dubbio il main event di uno State of Play con degli annunci molto interessanti.