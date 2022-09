Silksong uscirà anche su PS4 e PS5, ma c’è sempre una brutta notizia

Silksong si è fatto attendere veramente tanto, è ormai una di quelle leggende che aleggiano tra i videogiocatori.

Il titolo che nasce come una massiccia espansione per Hollow Knight, che potete sempre recuperare su Amazon, è rimasto in sospeso per molto tempo.

Il sequel di Hollow Knight era stato svelato molto tempo fa, per poi calare in un silenzio davvero lunghissimo da parte del Team Cherry.

E mentre abbiamo appreso di recente che sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, ora anche le piattaforme PlayStation si uniscono alle piattaforme supportate.

Sony ha svelato con un tweet a sorpresa che Silksong sarà disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il gioco era stato precedentemente annunciato solo per Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X, mentre l’originale Hollow Knight era disponibile anche su PlayStation 4.

Mentre a giugno, come detto, è stato svelato anche su Xbox Game Pass, non era chiaro se Silksong potesse arrivare anche su console PlayStation, finora.

Hollow Knight: Silksong seguirà Hornet dopo che è stata catturata e portata in un misterioso nuovo regno. I giocatori la aiuteranno a sopravvivere e fuggire dal regno, trovando numerosi strumenti e armi lungo la strada per sbloccare nuovi percorsi.

E, come sempre, ancora non c’è una data di uscita. La stessa brutta notizia che, da anni, siamo stati costretti a riportarvi più volte.

