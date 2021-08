7 nuovi giochi presentati su PS5 (c’è anche PlatinumGames)

Si tratta di un buon momento per PS5, una console che al netto della mancanza di scorte è riuscita a imporsi sul mercato a gran velocità.

PlayStation ha anche avuto modo di discutere delle vendite più che soddisfacenti di Ratchet & Clank Rift Apart, ma a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

Del resto, Hiroki Totoki – Chief Financial Officer di Sony – ha di recente discusso della possibilità di produrre abbastanza PS5 da soddisfare la domanda sul mercato.

Senza contare anche che un update per la piattaforma è in arrivo, il quale dovrebbe includere in ogni caso almeno otto nuove funzionalità su PlayStation 5.

Ora, via PS Blog, è stato alzato il sipario sui nuovi titoli indie, molti dei quali mai visti prima e sicuramente molto intriganti.

Il primo è Oxenfree II Lost Signals, nel quale vestiremo i panni di Riley Poverly. Nel primo capitolo i personaggi avevano appena finito le superiori e si preparavano a entrare in quella fase della vita in cui decidere chi vogliono diventare.

Riley ha vissuto quel momento già da tempo e adesso è alle prese con le ripercussioni della sua post-adolescenza. Le scelte che ha fatto sono state quelle giuste per lei? È diventata chi voleva essere davvero?

A seguire troviamo Carrion, una spaventosa esperienza di reverse-horror, in arrivo su PlayStation 4.

«Carrion ha fagocitato avidamente i giocatori durante il suo primo anno sulla Terra e abbiamo sempre sognato di portare su PlayStation l’insensato percorso di distruzione della nostra creaturina tentacolare» hanno reso noto gli sviluppatori di Phobia Game Studio.

Ci auguriamo che chi non ha ancora avuto modo di provare il caldo abbraccio appiccicoso del nostro protagonista alieno non resti deluso dopo tutta questa attesa.

Carrion ti immerge nel ruolo di un’abominevole creatura aliena che si risveglia in un laboratorio sotterraneo segreto. Potrete seminare panico e terrore in tutta la misteriosa struttura mentre ti muovi nell’ombra e mangi gli umani che ti hanno imprigionato.

Supergiant Games ha poi speso due parole per Hades, disponibile su PlayStation la prossima settimana, a partire dal 13 agosto.

«Da Bastion, a Transistor e Pyre, abbiamo sempre proposto ambientazioni e stili di gioco completamente diversi. Tuttavia, l’obiettivo principale in ogni progetto era creare un mondo ricco di atmosfera e completamente sviluppato in cui immergersi.» ha dichiarato Greg Kasavin.

«Il pensiero di mettere da parte tutte le nostre idee migliori del passato ci era sembrata una limitazione inutile. Non potevamo semplicemente sfruttare le nostre migliori idee ed esperienze, invece di ricominciare da capo?» ha continuato.

Successivamente, è tornato a mostrarsi anche Axiom Verge 2. Il gioco in arrivo su PS4 e PS5 proviene dall’autore del primo capitolo della serie, e si conferma un action platform bidimensionale in pixel art.

Il gioco ci permetterà di scoprire le origini del suo universo in questa nuova release, come è possibile intuire anche dal nuovo trailer pieno di azione che trovate poco sotto.

Si prosegue con A Short Hike, un titolo indie d’esplorazione pura che ci permetterà di seguire i sentieri indicati o esplorare a piacimento mentre ci facciamo strada verso la cima.

Lungo il percorso incontreremo altri escursionisti, scopriremo tesori nascosti e potremo ammirare il mondo che ci circonda.

Potremo scegliere noi a quale velocità giocare, visto che nulla ci vieta di fermarci a pescare sui fiumi o tuffarci in un lago.

Raccoglieremo anche tesori nascosti per raggiungere nuove vette, oppure provando a lanciarci dalle sommità delle montagne o planando sopra le foreste.

Una piccola bomba è invece Sol Cresta, il pesce d’aprile del 2020 di PlatinumGames ora divenuto un gioco vero e proprio.

In un lungo post su PlayStation Blog, il direttore creativo del titolo ha parlato del lungo sviluppo del gioco e sulle caratteristiche, mostrate in un nuovo trailer che trovate poco sotto.

«Ti è piaciuto il nuovo trailer di Sol Cresta? Alcuni potrebbero pensare: “Un sequel di Moon Cresta e Terra Cresta di questi tempi? Realizzato da PlatinumGames? Ma quindi non era un pesce d’aprile?» ha dichiarato Hideki Kamiya.

Ultimo ma non meno importante, Wytchwood di Alientrap Games. «Se sei un appassionato di fiabe (come quelle dei fratelli Grimm) e ti interessa collezionare occhi di tritone per lanciare maledizioni e spaventare a morte dei loschi cattivi, il gioco fa per voi!» si legge nel post.

In Wytchwood vestirete i panni di una vecchia strega sgangherata intrappolata in un patto oscuro che non ricorda di aver sottoscritto.

Viaggerete per la terra alla scoperta di una trama ricca, piena di personaggi vivaci ispirati alle fiabe tradizionali.

