Nintendo 3DS e Wii U, stavolta l’addio alle due console è reale

La storia delle console Nintendo Wii U e 3DS sembra essere arrivata davvero alla fine, visto che i rispettivi eShop delle due console stanno ora per chiudere i battenti, per sempre.

Le due piattaforme, successori di DS e Wii, hanno poi dovuto lasciare il passo alla ben più recente Nintendo Switch (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), nonostante il loro valore storico.

Ricorderete anche che il Wii Shop Channel ha ufficialmente chiuso i battenti nel 2019, con la Grande N che aveva assicurato che sarebbe stato possibile continuare a scaricare i giochi già acquistati.

Se quindi il Wii Shop Channel e lo store DSi sono stati resi di nuovo accessibili a luglio dopo che per mesi hanno visto le loro funzionalità bloccate del tutto, le fasi finali della chiusura programmata da Nintendo degli eShop 3DS e Wii U stanno per iniziare.

Come riportato da Game Rant, molti fan hanno protestato contro la chiusura degli eShop di Wii U e 3DS, ma sembra che Nintendo non abbia intenzione di cambiare decisione.

Durante la manutenzione, si prevede che Nintendo procederà con i suoi piani di chiusura degli eShop. Come indicato in un tweet pubblicato dall’azienda nipponica a luglio, dopo il 29 agosto gli utenti non potranno più aggiungere fondi digitali ai loro account.

Tuttavia, sembra che Nintendo stia concedendo ai giocatori un breve periodo di tempo supplementare, dato che la manutenzione non avrà luogo fino al 30 agosto.

La chiusura completa degli eShop Wii U e 3DS avverrà il 27 marzo 2023. Da quel momento, Nintendo ha sottolineato che i fan potranno ancora giocare ai giochi già scaricati online e avranno ancora accesso alla loro libreria di giochi.

Secondo quanto riferito, saranno disponibili anche gli aggiornamenti software, ma sembra che questo dipenda più dagli sviluppatori che da Nintendo. Tuttavia, gli utenti non potranno aggiungere nuovi giochi attraverso i negozi digitali.

