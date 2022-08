Switch Pro? No, Nintendo cambia la scatola di Switch (ma c’è un perché)

Nintendo Switch è una console che non ha bisogno di presentazioni, essendo entrata nelle case di un gran numero di giocatori in tutto il mondo, Italia inclusa.

La piattaforma ibrida della Grande N ha infatti lasciato il segno grazie anche e soprattutto al suo design unico.

Ora, mentre neanche Nintendo starà con le mani in mano per la Gamescom 2022, visto che la Grande N ha da poco annunciato un evento speciale per la fiera, è emersa ora una curiosità davvero strana.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, Nintendo sta per cambiare un’aspetto davvero molto particolare di Switch, ossia la sua scatola.

Secondo un report che arriva dal Giappone, Nintendo starebbe pensando seriamente a un taglio del volume del packaging per la propria console ibrida.

L’idea è quella di rendere la confezione base compatta come quella di Nintendo Switch OLED, in modo da riuscire a muovere più console nello stesso periodo di tempo, aumentando così le vendite stesse di Switch.

L’obiettivo è quello di produrre un box dalle dimensioni fino al 20% inferiori rispetto a quello attuale, il quale dovrebbe migliorare l’efficienza delle spedizioni.

Non ci resta che attendere, prima di poter mettere mano alla “nuova” scatola di Nintendo Switch, in modo tale da testimoniare coi nostri occhi le dimensioni ridotte del box.

Ma non solo: restando in tema Nintendo, tra i giochi molto attesi per il prossimo autunno c’è anche Bayonetta 3, il ritorno della letale e inarrestabile strega firmata PlatinumGames.

Per non parlare di Splatoon 3, che di recente è stato addirittura protagonista di un Direct tutto dedicato a lui, in cui abbiamo scoperto altre informazioni sull’atteso shooter.

Infine, sempre parlando di giochi, di recente è stato pubblicato anche Kirby’s Dream Buffet a sorpresa: scopritelo nella nostra recensione pubblicata poche ore sulle pagine di SpazioGames.