Niente PS5 customizzabili? Gli utenti se le creano da sé

Diverse settimane fa il sito PlateStation 5 aveva offerto la possibilità di acquistare alcune placche colorate per personalizzare la propria PS5. I gestori del portale si sono visti costretti a rinominare il loro progetto con il nome di CustomizeMyPlates.com, a seguito di un reclamo di Sony per l’utilizzo di immagini protette da copyright.

La vicenda, poco dopo, si è conclusa con il finale che in molti immaginavano: la possibilità che il caso finisse in tribunale ha spinto i gestori del sito a bloccare la vendita delle scocche colorate non ufficiali, rimborsando tutti coloro che avevano effettuato il preordine.

Nonostante Sony non abbia ancora ufficializzato l’arrivo di vere e proprie PlayStation 5 di colorazione diversa da quella base (ossia bianca e nera), alcuni utenti hanno deciso di passare al “fai-da-te”, con risultati più o meno convincenti.

Come segnalato da GamesRadar (via VGC), un utente di Reddit ha infatti utilizzato Plastidip per trasformare la sua PS5 in una console nera (poco sotto, un’immagine del risultato finale). Plastidip è descritto come “un rivestimento protettivo gommato che può essere verniciato o applicato su una vasta gamma di materiali, incluso il metallo”.

Un altro possessore di PS5, invece, ha preferito utilizzare un rivestimento in vinile per modificare l’aspetto della propria console.

L’involucro in questione è più tradizionalmente utilizzato per proteggere la vernice di un’auto, oltre a fornire varie opzioni di personalizzazione. Poco più in basso, un breve video:

Staremo a vedere se e quando Sony ufficializzerà le scocche colorate per la propria console next-gen, dando così modo “legalmente” di applicare nuove palette di colori a PlayStation 5 (in base ai nostri gusti estetici personali).

Ricordiamo, per quei pochi che ancora non lo sapessero, che PlayStation 5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.