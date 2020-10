A Sony non piacciono le scocche colorate non ufficiali di PlayStation 5

Lo scorso 22 ottobre vi avevano reso nota la notizia che il sito PlateStation 5 aveva deciso di offrire la possibilità di mettere mano a delle vere e proprie placche colorate per personalizzare la propria PS5, rendendola di fatto “colorata”.

L’intuizione era avvenuta a seguito del video teardown di PlayStation 5 pubblicato ormai diverse settimane fa, il quale suggeriva la possibilità di cambiare la classica scocca bianca della console, magari con altre di colore diverso.

A quanto pare, la cosa non sembra essere andata troppo a genio a Sony, la quale si è vista costretta a prendere provvedimenti.

PS5 nera come vi sembra?

I gestori di PlateStation5.com si sono visti costretti a rinominare il portale con il nome di CustomizeMyPlates.com, in seguito al reclamo di Sony per la presenza di numerose immagini che mostrano la console PlayStation 5 (ora rimosse).

La società con sede nel Regno Unito afferma di operare con il nome di “Custom Plates LTD”, sottolineando in una dichiarazione inviata a VGC che si tratta di una semplice compagnia di terze parti che vende accessori non ufficiali, in alcun modo affiliati a Sony.

Customize My Plates sta vendendo le scocche non ufficiali per PS5 in una varietà di colori al costo di 39,99 dollari / 32 sterline, con spedizione assicurata entro due settimane dalla data di lancio della console a novembre. Staremo a vedere se Sony deciderà di intervenire ulteriormente, magari in vista anche di eventuali faceplate intercambiabili ufficiali (di cui al momento non si sa ancora nulla).

Ricordiamo però che stando a un’immagine apparsa via Twitter, sembra proprio che la rimozione dei pannelli possa creare dei graffi interni alla console, sicuramente molto fastidiosi.

Noi di SpazioGames vi abbiamo mostrato nel dettaglio PS5 nella sua versione Standard, completa di lettore Blu-ray Disc, con un super dettagliato video unboxing nel quale vi abbiamo svelato a dovere la nuova console Sony!

PS5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.