PS5, arrivano le scocche colorate (non ufficiali)

Il video teardown di PS5 pubblicato alcune settimane fa aveva messo la proverbiale pulce nell’orecchio dei fan: sarà possibile cambiare la classica “scocca” di colore bianco della console, magari con altre di colore diverso?

Al momento, Sony non ha dato una risposta ufficiale a questa domanda, sebbene qualcuno sembra aver preso l’iniziativa prima del tempo.

Il sito PlateStation 5 offre infatti la possibilità di mettere mano a delle vere e proprie placche colorate per personalizzare la propria PS5.

Si può avere nera?

Basterà quindi sostituire i faceplate bianchi originali e rimpiazzarli con quelli di colore diverso. Le nuove scocche disponibili sono al momento le seguenti:

Limited Edition V1 Matte Black

Chromatic

Cherry Red

Jungle Camo

Indigo Blue

Le versioni dei faceplate per PS5 con lettore ottico e senza sono offerte al costo di soli 39,99 dollari, con la possibilità di spedizione anche all’estero (Italia inclusa).

Attenzione, però: stando a un’immagine apparsa via Twitter alcune settimane fa, sembra proprio che la rimozione dei pannelli possa creare dei graffi interni alla console, ben visibili e sicuramente difficili da rimuovere (per non dire impossibile).

Certo è vero che la rimozione della scocca sarà fondamentale per pulire l’interno della console da polvere e residui di vario genere, ragion per cui la scelta è legata a doppio filo alle volontà del giocatore.

Avete già letto anche che, stando alle parole di un analista, PS5 venderà un numero realmente impressionante di unità a pochi anni dal lancio della piattaforma nei negozi? E che tra le tante cose in dirittura d’arrivo potrebbe esserci anche il ritorno dello Share Factory Studio?

Ricordiamo, per quei pochi che ancora non lo sapessero, che PS5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.