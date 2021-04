Neymar arriva su Fortnite: quando inizia l’evento (e i contenuti)

Dopo le serie calcistiche FIFA e PES, il famoso attaccante brasiliano Neymar sta per sbarcare in un altro famoso videogioco: stiamo parlando ovviamente di Fortnite, il battle royale di Epic Games.

Il calciatore sarà dunque l’ultimo di tanti altri crossover in arrivo per il gioco, che potrebbero anche includere un personaggio proveniente da Resident Evil, GTA o Dragon Ball, se i fan dovessero richiederlo.

Non si tratta dell’unica celebrazione calcistica fatta da Epic Games per il proprio titolo, dato che per festeggiare gli 80 anni di Pelé sono state introdotte tantissime maglie di squadre calcistiche famose, tra cui Juventus, Inter, Milan e Roma per la Serie A.

Il talentuoso attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain ed ex Barcellona, come riportato da TheGamer, è stato individuato in un datamine relativo all’ultimo aggiornamento di Fortnite, che ci svela anche qualche dato interessante.

Fortnite si prepara ad accogliere Neymar, il talentuoso attaccante brasiliano!

La possibile aggiunta di Neymar era stata anticipata dai tempi di un ulteriore leak relativo ad una possibile skin di Lara Croft, direttamente da Tomb Raider, che poi effettivamente è stata introdotta nel gioco.

Non solo, ma lo stesso calciatore già il mese scorso aveva lasciato intendere un suo possibile arrivo nel titolo grazie ad un tweet molto enigmatico:

Da allora non si riuscì a sapere più nulla sull’effettiva aggiunta del talento brasiliano, ma oggi le cose sono cambiate grazie all’ultimo aggiornamento investigato dal dataminer Twea su Twitter.

Dopo aver indagato per bene sui file, poche ore fa è stato in grado di rivelarci finalmente quale sarà la data d’uscita ufficiale, in attesa di un vero annuncio da parte di Epic Games e dello stesso Neymar: il 27 aprile.

Neymar Jr Release Information | #Fortnite – 11x Cosmetics

– Release Date: April 27th

– Added In The Files: v16.20 – v16.30 — Twea – Fortnite Dataminer (@TweaBR) April 8, 2021

Il pacchetto includerà anche 11 oggetti cosmetici alternativi, che sono davvero tanti per una semplice skin.

Non sappiamo ancora con certezza che cosa sarà incluso, ma è altamente probabile che potrebbero riguardare, per esempio, le diverse maglie sportive che potrebbe indossare, sia per il PSG che per la nazionale brasiliana.

Con questa futura aggiunta, Fortnite dimostra ancora una volta la sua intenzione di attirare giocatori con il maggior numero di interessi possibile: la passione per il gioco del calcio è naturalmente inclusa.

Una delle ultime aggiunte della Stagione 6 di Fortnite più interessanti è stata sicuramente l’introduzione dei dinosauri, che i giocatori possono perfino provare ad addomesticare.

Neymar potrebbe non essere inoltre l’aggiunta più strana della storia del gioco: in occasione dell’introduzione di Ryu e Chun-Li da Street Fighter, sono stati scoperti dei riferimenti a Peter Griffin.

Comunque, nonostante gli sforzi di Epic Games non tutti sono rimasti colpiti da Fortnite negli ultimi anni: ci sono moltissimi utenti che vorrebbero vederlo morto.