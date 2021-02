Fortnite, arrivano i personaggi di Street Fighter e… Peter Griffin?

Sicuramente i fan di Fortnite, il battle royale dei record realizzato da Epic Games, non possono che essere soddisfatti dell’attuale stagione.

Un fenomeno di massa che è riuscito a realizzare crossover di tutti i tipi, arrivando anche a coinvolgere perfino Kratos, protagonista di God of War.

Ma i crossover non si fermano mai, e dunque è arrivato il momento di fare una collaborazione con un nuovo universo videoludico, questa volta pronto a rappresentare i giochi di combattimento.

Stiamo parlando di Street Fighter, il famsoso picchiaduro realizzato da Capcom, i cui protagonisti Ryu e Chun-Li sono sbarcati nel mondo di Fortnite.

L’occasione è stata celebrata con un video sul canale YouTube ufficiale del gioco:

Le skin di Ryu e Chun-Li sono già disponibili per l’acquisto nell’item shop, ma le sorprese per gli appassionati non sembrano certo essere finite qui.

Come riportato da DualShockers, il dataminer GMatrixGames ha infatti indagato su uno dei file nascosti presenti nel gioco.

Dopo un lungo lavoro di investigazione, sarebbe stato infine scoperto un indizio che ricondurrebbe al prossimo personaggio in arrivo nel gioco.

Si tratterebbe di Peter Griffin, il protagonista dell’omonima serie animata creata da Seth MacFarlane.

Il file preso in esame mostra alcuni screenshots provenienti proprio dalla serie animata, che potrebbero essere usati dal team di Fortnite come base per realizzarne una skin.

Ad esempio, tra gli screenshots si potrà notare un famoso ballo fatto da Peter Griffin nel cartone, che plausibilmente verrebbe introdotto con il suo modello giocabile.

I fan di Fortnite potranno dunque essere contenti delle imminenti novità in arrivo, soprattutto considerando il recente lancio gratuito della versione next-gen.

Intanto, prosegue ancora la causa intentata da Epic Games contro Apple per la rimozione di Fortnite dai propri store, ritenuta da questi ultimi solamente «una mossa pubblicitaria».