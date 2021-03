RIP Fortnite: chi vuole morto il battle royale di Epic Games?

Fortnite è un gioco che nel corso degli anni ha guadagnato una popolarità davvero strepitosa, diventando in breve tempo il battle royale più giocato di sempre.

In queste ore, però, sui social è diventato di tendenza l’hashtag #RIPFortnite, cosa questa che ha subito destato l’attenzione dei giocatori è degli addetti ai lavori.

Fortnite è “morto”, o morirà presto? Per quale motivo? O meglio, si tratta solo di un riflesso social per via dei cambiamenti apportati al gioco nell’ultima stagione del battle royale di Epic Games?

Il perché è presto detto, sebbene le risposte a questo quesito sono in realtà due (via DualShockers): la prima, è il numero perennemente alto di utenti che vorrebbero vedere morire il gioco, per una sorta di antipatia a pelle neanche troppo giustificata a dire il vero.

Il secondo motivo, decisamente più logico (ma sicuramente non condivisibile), è collegato alla “battaglia” di Epic Games contro il gioco d’azzardo illegale, organizzato proprio all’interno di Fortnite.

Il publisher sta infatti intimando agli influencer e streamer di non promuovere in alcun modo le scommesse sui match, pena il ban. Sembra infatti che si sia diffusa una modalità di gioco “non ufficiale” che vede scommettere su chi sarà il vincitore della partita (nonostante si tratti, di fatto, di una violazione dei termini di servizio del gioco).

RIP Fortnite è quindi diventato di tendenza perché secondo un gran numero di persone queste scommesse “illegali” sui match mantengono di fatto in vita il battle royale. Sicuramente, Epic non ha alcuna intenzione di fermarsi, bannando chiunque verrà colto a scommettere in live sui vari match.

Vi ricordiamo anche che da qualche giorno è stato scoperto un nuovo glitch di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, il quale permette ai giocatori energia rigenerabile infinita durante le varie sfide online.

Fortnite è disponibile da tempo per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, sebbene non sia più scaricabile da AppStore e PlayStore ormai da diversi mesi.