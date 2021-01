Juve, Milan, Inter e Roma su Fortnite: le divise per festeggiare Pelé

Juventus, Milan, Inter e Roma stanno per arrivare su Fortnite, il service game di Epic Games, per celebrare la Pelé Cup per gli 80 anni del leggendario campione brasiliano.

A partire dal 23 gennaio, i giocatori di Fortnite possono scegliere tra le 10 diverse varianti del nuovo set di skin Kickoff e vestire così nel videogioco i colori della propria squadra di calcio preferita. Tutti gli outfit potranno essere adattati ad ognuna delle 23 squadre partecipanti.

Questo l’elenco completo dei club coinvolti:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolverhampton Wanderers FC

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Oltre alle skin, sono inoltre disponibili nuove emote che i giocatori potranno guadagnare o acquistare, tra cui quella che simula un dribbling e l’iconica esultanza di Pelé con il pugno alzato.

All’infuori della Pelé Cup in programma per il 20 gennaio, ci saranno coppe individuali per ciascuna squadra, tra cui la Coppa Milan il 21 e la Coppa Inter il 22.

Inoltre, ci saranno altre iniziative peculiari dedicate a Fortnite: il 23 gennaio, in occasione della partita Milan-Atalanta, 1000 sagome di cartone dei due avatar Rossoneri creati da Fortnite ed ad altri personaggi del popolarissimo video game saranno posizionati sugli spalti di San Siro.

Le iniziative legate a Fortnite continuano a susseguirsi rapidamente, come l’abbonamento Crew lanciato sul finire dello scorso anno.

A tema “cross-platform”, di recente sono arrivati nel gioco anche Kratos e Master Chief di God of War e Halo – a prescindere dalla console.