Fortnite: volete Resident Evil, GTA o Dragon Ball Z nel gioco? Sta a voi a decidere

Fortnite non è solo il battle royale più celebre di sempre, ma col tempo è diventato il “re” dei crossover. Dai fumetti ai film, passando ad altre saghe videoludiche di un certo peso, il titolo Epic Games è sicuramente un gioco aperto a mille possibilità, più di quante possiate immaginare.

Ora, in vista delle prossime stagioni, lo sviluppatore ha dato il via a un nuovo sondaggio per valutare l’interesse dei giocatori relativamente all’inclusione di altri franchise per potenziali crossover, e – sorpresa – il tutto potrebbe diventare realtà.

Kratos è già apparso in Fortnite.

Il sondaggio chiede ai giocatori quali personaggio vorremmo vedere nel gioco, in maniera simile a quanto accaduto con Master Chief di Halo e Kratos di God of War.

Nel post sono citati franchise come Resident Evil, Shrek, Grand Theft Auto, Spider-Man, Dragon Ball Z e tanti altri. Anche Undertale, gioco di ruolo con una base di fan incredibilmente appassionata, è stato incluso nella lista.

Secondo il post apparso su Reddit, i sondaggi sarebbero stati inviati agli utenti tramite e-mail. Ecco la dichiarazione di un portavoce di Epic, rilasciata a Game Informer:

Sì, posso confermare che inviamo continuamente sondaggi come questo ai nostri giocatori, anche se, ovviamente, non sono in alcun modo indicativi di ciò che stiamo introducendo nel gioco o della tempistica di tutto questo. Possiamo lavorare su così tante cose una volta sola!

Sbirciando l’elenco delle serie che potrebbero “fondersi” a Fortnite, sarebbe fantastico vedere un gioco Lady Dimitrescu da Resident Evil Village contro il personaggio di Goku di Dragon Ball Z. Oppure, perché no, ammirare uno scontro tra Shrek e Batman. Chi vivrà vedrà.

Fortnite è disponibile da diversi mesi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, sparendo però da AppStore e Google PlayStore.